1. FC Köln: Risse mit Allergieschock - Ohne Terodde in Duisburg

Aufregung um Marcel Risse beim 1. FC Köln: Der Mittelfeldspieler erlitt nach Vereinsangaben nach dem Mittagessen einen allergischen Schock und musste medizinisch versorgt werden. Der 29-Jährige konnte am Nachmittagstraining am Dienstag nicht teilnehmen.

Köln muss definitiv am Sonntag (13.30 Uhr im Liveticker) im Punktspiel beim MSV Duisburg auf Top-Torjäger Simon Terodde verzichten. Dies bestätigte der FC auf SID-Anfrage. Der in dieser Saison 26-mal in der Liga für die Geißböcke erfolgreiche Angreifer laboriert an einer Mandelentzündung.

Somit dürfte Rückkehrer Anthony Modeste in Duisburg wieder in die Anfangsformation der Rheinländer rücken. Terodde war zuletzt beim 5:1 gegen Arminia Bielefeld am vergangenen Samstag ein Dreierpack geglückt.

Nicht im Training waren am Dienstag auch die erkälteten Dominick Drexler und Rafael Czichos. Sie sollen aber bis Sonntag wieder fit sein. "Rafa und Dominick können hoffentlich im Laufe der Woche wieder einsteigen", sagt Trainer Markus Anfang dem Express.