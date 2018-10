2. Bundesliga heute live: Die Freitagsspiele der 2. Liga mit HSV, Fürth, Darmstadt im TV, Livestream, Liveticker

Zum elften Spieltag der 2. Bundesliga treffen am heutigen Freitag gastieren zwei ambitionierte Teams bei Gegnern aus dem unteren Tabellendrittel. Hier gibt es alle Informationen zu den Spielen und der Übertragung im TV und Livestream.

Vor allem der HSV steht in der heutigen Begegnung unter besonderer Beobachtung: Die Hanseaten ersetzten unter der Woche den bisherigen Coach Christian Titz durch Hannes Wolf.

2. Bundesliga heute live: Freitag - Spielplan, Partien und Paarungen

Den Auftakt des elften Spieltags bilden heute wie gewohnt zwei Parallelspiele: Während der HSV in Magdeburg gastiert, bekommt es Darmstadt 98 vor heimischer Kulisse mit dem 1. FC Magdeburg zu tun.

Begegnung Anstoß Liveticker Darmstadt - Greuther Fürth 18.30 Uhr Liveticker Magdeburg - Hamburger SV 18.30 Uhr Liveticker

© getty

2. Bundesliga heute live im TV und Livestream sehen

Wie gewohnt gibt es die Spiele der 2. Bundesliga am heutigen Freitag nicht live im Free-TV zu sehen.

Der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Übertragungsrechte aller Partien der zweithöchsten deutschen Spielklasse exklusiv gesichert. Sky-Abonnenten können die Partien entweder als Einzelspiel oder in der Konferenz verfolgen. Die Vorberichterstattung beginnt am heutigen Freitag um 18 Uhr. Neben der klassischen Übertragung im TV bietet Sky seinen Kunden via SkyGo einen Livestream an.

2. Liga heute im LIVE-TICKER

Wer die Spiele nicht live sehen kann und dennoch nichts verpassen will, bleibt bei Spox dennoch auf dem Laufenden. Hier gibt es einen Liveticker zu den Begegnungen.

2. Bundesliga heute: Die Tabelle vor dem 11. Spieltag