HSV gegen 1. FC Magdeburg heute live: 2. Liga im TV, Livestream und Liveticker

Nach der Entlassung von Trainer Christian Titz muss der neue HSV-Trainer Hannes Wolf gleich zum Auftakt des 11. Spieltags ran. Alle Informationen zur Partie gegen Magdeburg sowie zur Übertragung im TV und Livestream gibt es hier.

Mit einem Sieg könnte sich der HSV sogar vorübergehend an die Tabellenspitze setzen. Magdeburg will dagegen etwas Polster zu den Abstiegsrängen schaffen.

1. FC Magdeburg gegen den HSV: Wann und wo findet die Partie statt?

Hannes Wolf debütiert am heutigen Freitag als HSV-Trainer in Magdeburg. In der MDCC-Arena ist um 18.30 Uhr Anpfiff.

1. FC Magdeburg gegen den HSV: Wo kann ich die Partie live sehen?

Der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Rechte für die Spiele der 2. Liga gesichert. Somit können die Partien nicht im Free-TV verfolgt werden. Der Sender startet die Vorberichterstattung ab 18 Uhr. Die Partie Magdeburg gegen den HSV kann dabei als Einzelspiel oder in der Konferenz mit dem Parallelspiel Darmstadt gegen Greuther Fürth verfolgt werden.

Begleitet wird die Partie mit folgenden Personal:

Moderator: Stefan Hempel

Kommentator Einzelspiel: Sven Haist

Kommentator Konferenz: Hansi Küpper

Sky bietet seinen Kunden zudem einen Livestream an: Sky Go. Dieser ist wie das normale Sky-Abonnement ebenfalls kostenpflichtig.

1. FC Magdeburg gegen den HSV heute live: Liveticker

Ihr könnt die Partie nicht verfolgen? Dann bietet SPOX Abhilfe. Wie zu allen anderen Spielen der 2. Liga und Bundesliga gibt es auch zu Hamburg gegen Magdeburg einen Liveticker. Hier entlang.

1. FC Magdeburg - HSV: Die Highlights im Video

Ihr habt die Partie verpasst und wollt die Highlights sehen? Kein Problem. Bereits 40 Minuten nach dem Abpfiff stehen die Highlights aller Begegnungen der 2. Liga auf DAZN zum Abruf zur Verfügung.

2. Liga: Der 11. Spieltag im Überblick