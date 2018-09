2. Liga - 8. Spieltag: 1. FC Köln siegt dank Terodde-Doppelpack - Kiel gewinnt furios

Der 1. FC Köln hat seine Tabellenführung in der 2. Bundesliga vor allem dank Jubilar Simon Terodde gefestigt. Der Bundesliga-Absteiger feierte zum Auftakt des achten Spieltages bei Arminia Bielefeld durch einen Doppelpack von Terodde (45.+1. und 70.) und ein Tor von Jhon Cordoba (90.+5.) mit 3:1 (1:0) seinen dritten Sieg nacheinander.

Holstein Kiel beendete durch ein 4:2 (3:2) gegen Darmstadt 98 seine Negativserie von drei Spielen ohne Sieg und rückte an Bielefeld vorbei ins obere Tabellendrittel vor.

Terodde hatte vor 26.283 Zuschauern auf der ausverkauften Alm doppelten Grund zur Freude: Sein Treffer zur 1:0-Führung war das 100. Zweitliga-Tor des 30-Jährigen, für den inzwischen schon zwölf Saisontore zu Buche stehen.

Seine Mannschaft hat durch den sechsten Saisonerfolg vorläufig sechs Punkte Vorsprung auf ihre Verfolger Union Berlin und Hamburger SV. Bielefeld, für das Keanu Staude (85.) traf, verpasste nach drei Spielen ohne Niederlage den Sprung auf Rang zwei.

In Kiel trafen Benjamin Girth (12.), Alexander Mühling (23.), Janni Serra (32.) und David Kinsombi (70.) für die Störche. Darmstadts Tore gingen auf das Konto von Tobias Kempe (29./Handelfmeter und 39.). Die Hessen konnten allerdings nach der Pause aus ihrer langen Überzahl durch eine Gelb-Rote Karte gegen Jannik Dehm (51./Foulspiel) kein Kapital schlagen. Darmstadt kassierte die dritte Niederlage in Serie und muss sich in der Tabelle nach unten orientieren.

2. Liga: Ergebnisse des 8. Spieltags im Überblick

Arminia Bielefeld - 1. FC Köln 1:3

Holstein Kiel - SV Darmstadt 98 4:2

