Kevin Wimmer droht bei Hannover 96 die Ersatzbank

Kevin Wimmer könnte auch bei Hannover 96 zum Bankangestellten werden. Die Formschwäche des ÖFB-Nationalspielers verschafft seinen teaminternen Konkurrenten Oberwasser.

Die harte Realität auf der Ersatzbank kennt Wimmer mittlerweile nur zu gut. In Österreichs Nationalteam muss sich der Innenverteidiger seit geraumer Zeit hinten anstellen und auch auf Vereinsebene war der 25-Jährige in den letzten Jahren immer wieder außen vor.

Nach seinem steilen Aufstieg beim 1. FC Köln war Wimmer im Sommer 2015 zu Tottenham gewechselt, das ihn nach zwei Jahren und 31 Einsätzen im Trikot der Spurs an Stoke City weiterreichte. Beim Absteiger der letzten Premier-League-Saison gehörte Wimmer im Frühjahr nicht mehr zum Spieltagskader, woraufhin es per Leihe zur Rückkehr nach Deutschland kam.

In der laufenden Spielzeit stand Wimmer für Hannover in allen bisherigen fünf Spielen über 90 Minuten auf dem Platz, auf einen Sieg mit den Niedersachsen muss er allerdings noch warten. Nach zwei Remis zum Auftakt setzte es zuletzt drei Niederlagen am Stück.

Bekommt Kevin Wimmer in Frankfurt eine Pause?

"Wir haben Fehler gemacht, die man sich in der Bundesliga nicht erlauben kann. Das hat schon in Nürnberg zu Gegentoren geführt", meinte nun H96-Coach Andre Breitenreiter.

Laut dem kicker dürfte sich dabei vor allem Wimmer angesprochen fühlen, der "aktuell mehr Unsicherheitsfaktor denn Stabilisator in der Abwehrkette" ist, wie das Magazin analysiert. Wimmer selbst gab zu: "Wir haben eine schwierige Phase, müssen die Fehler so schnell wie möglich abstellen."

Offenbar zieht Breitenreiter nun in Betracht, Wimmer am kommenden Sonntag in Frankfurt eine Pause zu gönnen. Alternativen stünden mit Josip Elez und Felipe bereit.

Kevin Wimmers Leistungsdaten