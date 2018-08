2. Bundesliga: Alle Sonntagsspiele heute live im TV und Livestream sehen

Am heutigen Sonntag, den 05. August, finden vier Partien des ersten Spieltags der 2. Bundesliga statt. Unter anderem empfängt der Aufsteiger 1. FC Magdeburg den FC St. Pauli. SPOX gibt Euch alle wichtigen Informationen zu den heutigen Partien und zur Übertragung der Spiele live im TV und Livestream.

Am späteren Nachmittag laufen drei Spiele gleichzeitig. Darmstadt 98 bekommt es mit dem Aufsteiger SC Paderborn zu tun, der 1. FC Heidenheim empfängt Arminia Bielefeld und Union Berlin spielt gegen Erzgebirge Aue.

2. Bundesliga heute live im TV und Livestream sehen

Sky hat die Exklusivrechte für die 2. Bundesliga. Somit sind alle Spiele des deutschen Unterhauses beim Pay-TV-Sender zu sehen. Die Highlights der Sonntagspartien laufen im Free-TV bei Sky Sport News HD und Sport1. Beide Übertragungen beginnen um 19.30 Uhr. Beide Sender bieten zudem einen kostenlosen Livestream an: Sky Sport News HD und Sport1.

Zudem sind alle Highlights der 2. Liga bei DAZN verfügbar. Der Streamingdienst bietet die Zusammenfassungen bereits 40 Minuten nach Abpfiff der jeweiligen Spiele an.

2. Bundesliga: Das sind die Partien am Sonntag

Hier gibt es eine Übersicht der heutigen Partien mit den jeweiligen Kommentatoren bei Sky.

Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam Kommentator Einzelspiel Kommentator Konferenz 13:30 Uhr 1. FC Magdeburg St. Pauli Torsten Kunde - 15:30 Uhr Darmstadt 98 SC Paderborn Florian Schmidt-Sommerfeld Jörg Dahlmann 15:30 Uhr 1. FC Heidenheim Arminia Bielefeld Ulli Potofski Sven Schröter 15:30 Uhr Union Berlin Erzgebirge Aue Karsten Petrzika Markus Gaupp

2. Bundesliga: Der 1. Spieltag in der Übersicht

Am Freitag verlor der Hamburger SV das Auftaktspiel gegen Holstein Kiel mit 0:3. Besser machte es der zweite Absteiger. Der 1. FC Köln gewann beim VfL Bochum mit 2:0. In den weiteren Partien am Samstag gab es zwei Heimsiege für Regensburg und Fürth. Am Montag folgt schließlich der Abschluss des ersten Spieltags mit der Partie zwischen Dynamo Dresden und dem MSV Duisburg.