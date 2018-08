2. Bundesliga heute live: Freitagsspiele mit FCI, Paderborn und St. Pauli im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Freitag, den 10. August, steigen drei Partien der 2. Bundesliga. Zu Beginn des zweiten Spieltags empfängt unter anderem der FC St. Pauli den SV Darmstadt 98 am Millerntor. Hier bekommt ihr alle Infos zu den Partien des heutigen Spieltags sowie der Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Am Abend laufen zuerst zwei Spiele gleichzeitig. Der FC Ingolstadt empfängt Greuther Fürth und der SC Paderborn bekommt es mit Jahn Regensburg zu tun. Im Anschluss begrüßt der St. Pauli schließlich Darmstadt 98.

2. Bundesliga heute live im TV und Livestream sehen

Der Pay-TV Sender Sky besitzt die Exklusivrechte zur Live-Übertragung der zweiten Bundesliga. Alle Spiele des deutschen Unterhauses seht ihr hier live. Sky bietet für seine Abonnenten zudem einen Livestream an: Sky Go.

Alle Highlights der zweiten Bundesliga sind auch bei DAZN zu sehen. Der Streaming-Dienst stellt die Spielzusammenfassungen bereits 40 Minuten nach Abpfiff zur Verfügung.

2. Bundesliga heute im Liveticker verfolgen

Natürlich könnt ihr alle drei Partie auch im Liveticker bei SPOX verfolgen. SPOX hat zu jedem Spiel der 2. Liga einen Liveticker.

2. Bundesliga: Das sind die Partien am Freitag

Hier gibt es eine Übersicht der heutigen Begegnungen mit den jeweiligen Kommentatoren bei Sky.

Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam Kommentator Einzelspiel Kommentator Konferenz 18.30 Uhr FC Ingolstadt Greuther Fürth Hansi Küpper Sascha Roos 18.30 Uhr SC Paderborn SSV Jahn Regensburg Jürgen Schmitz Markus Gaupp 20.30 Uhr St. Pauli Darmstadt 98 Florian Schmidt-Sommerfeld -

2. Bundesliga: Der 2. Spieltag in der Übersicht

Der Hamburger SV will nach dem verpatzten Saisonstart gegen Holstein Kiel in Sandhausen am Sonntag Wiedergutmachung betreiben. Spitzenreiter Kiel ist hingegen bemüht, den starken Auftakt am Sonntag zu Hause gegen Heidenheim zu bestätigen. Für den Abschluss des Spieltags sorgt am Montagabend der 1. FC Köln. Der Bundesliga-Absteiger empfängt im Rheinenergiestadion Union Berlin.

