2. Liga, 24. Spieltag: Top-Trio muss auswärts ran - Bewegung im Tabellenkeller?

Premier League Darts Do 22.02. Berlin Calling! Wer rockt die Premiere in der Hauptstadt? League One Live Blackburn -

Bury Serie A Live Lazio -

Hellas Verona Primera División Live Getafe -

Celta Vigo Ligue 1 Troyes -

Dijon Primera División Leganes -

Real Madrid Championship Derby County -

Leeds World Freestyle Masters DAZN World Freestyle Masters Indian Super League Mumbai CIty -

NorthEast Utd J1 League Tosu -

Kobe Ligue 1 Straßburg -

Montpellier Championship Hull -

Sheffield Utd Primera División La Coruna -

Espanyol Primera División Celta Vigo -

Eibar Premier League Leicester -

Stoke Premier League Liverpool -

West Ham Championship Preston -

Ipswich Primera División Real Madrid -

Alaves Ligue 1 Toulouse -

Monaco Serie A Bologna -

CFC Genua Premier League Watford -

Everton Primera División Leganes -

Las Palmas Championship Fulham -

Wolverhampton Ligue 1 Dijon -

Caen Ligue 1 Guingamp -

Metz Ligue 1 Lille -

Angers Ligue 1 Nantes -

Amiens Ligue 1 Rennes -

Troyes Premier League West Bromwich -

Huddersfield (DELAYED) Primera División FC Barcelona -

Girona Serie A Inter Mailand -

Benevento Primeira Liga Pacos Ferreira -

Benfica Premier League Brighton -

Swansea (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Newcastle (DELAYED) Premier League Burnley -

Southampton (DELAYED) J2 League Fukuoka -

Gifu A-League FC Sydney -

Sydney Wanderers Primera División Villarreal -

Getafe Eredivisie Ajax -

Den Haag Serie A Crotone -

SPAL Premier League Crystal Palace -

Tottenham Eredivisie Feyenoord -

PSV Premiership Aberdeen -

Celtic Super Liga Partizan -

Zemun Ligue 1 Bordeaux -

Nizza Serie A Florenz -

Chievo Verona Serie A Sassuolo -

Lazio Serie A Hellas Verona -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Udinese Premier League Man United -

Chelsea Primera División Bilbao -

Malaga 1. HNL Rijeka -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Lyon -

St. Etienne League Cup Arsenal -

Man City League Cup Arsenal -

Man City (Rocket Beans) First Division A Lüttich -

Brügge Serie A Juventus -

Atalanta Superliga Kopenhagen -

Odense Primera División Valencia -

Real Sociedad Primera División FC Sevilla -

Atletico Madrid Serie A AS Rom -

AC Mailand Ligue 1 PSG -

Marseille Primeira Liga Portimonense -

FC Porto Serie A Cagliari -

Neapel Primera División Levante -

Real Betis Cup Akhisar -

Galatasaray Cup Akhisar -

Galatasaray (Türkischer Kommentar) Primera División Espanyol -

Real Madrid Coupe de France Les Herbiers -

Lens Primera División Girona -

Celta Vigo Copa Libertadores Defensor -

Gremio Coppa Italia Juventus -

Atalanta Coupe de France Chambly -

Straßburg Primera División Getafe -

La Coruna Primera División Bilbao -

Valencia Primera División Malaga -

FC Sevilla Coppa Italia Lazio -

AC Mailand Coupe de France PSG -

Marseille Primera División Atletico Madrid -

Leganes Primera División Eibar -

Villarreal Indian Super League Bengaluru -

Kerala Cup Besiktas -

Fenerbahce Cup Besiktas -

Fenerbahce (Türkisch) Primera División Real Betis -

Real Sociedad Premier League Arsenal -

Man City Primera División Las Palmas -

FC Barcelona Coupe de France Caen -

Lyon Primera División Alaves -

Levante A-League Melbourne City -

Melbourne Victory Ligue 1 Nizza -

Lille Championship Dundee United -

St. Mirren Championship Middlesbrough -

Leeds Primeira Liga FC Porto -

Sporting J1 League Kobe -

Shimizu Primera División Villarreal -

Girona Serie A SPAL -

Bologna Championship Nott´m Fortest -

Birmingham Primera División FC Sevilla -

Bilbao Primera División Leganes -

Malaga Primera División La Coruna -

Eibar Championship Wolverhampton -

Reading Ligue 1 St. Etienne -

Dijon Premier League Southampton -

Stoke (Delayed) Premier League Watford -

West Brom (Delayed) Primera División Levante -

Espanyol Serie A CFC Genua -

Cagliari League One Blackburn -

Wigan Premier League Brighton -

Arsenal Serie A Benevento -

Hellas Verona Primera División Valencia -

Real Betis

Der 24. Spieltag in der 2. Liga steht an! Das Top-Trio um Tabellenführer 1. FC Nürnberg, Fortuna Düsseldorf und Holstein Kiel muss auswärts ran. Alle gehen aber als Favorit in ihre Gastspiele, heißen die Gegner doch VfL Bochum, Jahn Regensburg und FC St. Pauli. Im Tabellenkeller will Schlusslicht 1. FC Kaiserslautern derweil bei Erzgebirge Aue punkten, während Greuther Fürth Eintracht Braunschweig empfängt. Bei SPOX erfahrt ihr alles über den kommenden Spieltag sowie den Tabellenstand. Außerdem findet ihr den Weg zu den LIVETICKERN und könnt euch ab Montag 0 Uhr die Highlights auf DAZN anschauen.

Der 1. FC Nürnberg ist dank des 3:1-Erfolges über den MSV Duisburg und das Unentschieden von Fortuna Düsseldorf an die Tabellenspitze der 2. Liga geklettert - und will dort bleiben. Die nächste Aufgabe heißt VfL Bochum um Neu-Trainer Robin Dutt. Verfolger Düsseldorf ist bereits am Freitagabend in Regensburg gefordert und will dem Club auf den Fersen bleiben.

Den Negativtrend stoppen will dagegen Holstein Kiel. Der Tabellendritte ist seit zehn Spielen sieglos und kam letzte Woche nicht über ein Unentschieden gegen Erzgebirge Aue hinaus.

Die Erzgebirgler sind dieses Wochenende im Abstiegsgipfel gegen den 1. FC Kaiserslautern gefordert. Die wiederum mussten gegen den SV Sandhausen, der Kiel im Nacken hängt, einen weiteren Rückschlag hinnehmen - 0:1 stand am Ende auf der Anzeigetafel im Fritz-Walter-Stadion. Außerdem muss Darmstadt 98 gegen Heidenheim ran.

Im Tabellen-Mittelfeld treffen Arminia Bielefeld auf die SG Dynamo Dresden, Union Berlin empfängt Sandhausen und der MSV Duisburg muss gegen den FC Ingolstadt ran.

Die Begegnungen des 24. Spieltags im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Gast LIVETICKER Fr., 23.02.2018 18.30 Uhr SSV Jahn Regensburg Fortuna Düsseldorf SPOX Fr., 23.02.2018 18.30 Uhr Arminia Bielefeld SG Dynamo Dresden SPOX Sa., 24.02.2018 13 Uhr FC Erzgebirge Aue 1. FC Kaiserslautern SPOX Sa., 24.02.2018 13 Uhr SpVgg Greuther Fürth Eintracht Braunschweig SPOX Sa., 24.02.2018 13 Uhr 1. FC Union Berlin SV Sandhausen SPOX Sa., 24.02.2018 13 Uhr MSV Duisburg FC Ingolstadt SPOX So., 25.02.2018 13.30 Uhr FC St. Pauli Holstein Kiel SPOX So., 25.02.2018 13.30 Uhr SV Darmstadt 98 1. FC Heidenheim SPOX So., 25.02.2018 13.30 Uhr VfL Bochum 1. FC Nürnberg SPOX

Die Tabelle der 2. Bundesliga vor dem Montagsspiel