2. Liga, 23. Spieltag: Club empfängt "heißen" MSV - Kiel gegen Aue und den Negativtrend

Am 23. Spieltag der 2. Liga trifft der 1. FC Nürnberg im etwas anderen Spitzenspiel auf den MSV Duisburg. Die Meidericher sind aktuell das heißeste Team der Liga und auf Tuchfühlung zu den Aufstiegsrängen. Dort hat sich der Club bereits etabliert und arbeitet kräftig an einer Rückkehr in die Bundesliga im Sommer. Bei Holstein Kiel ist die Euphorie aus der Hinrunde hingegen etwas abgeflaut. Gegen Erzgebirge Aue soll der erste Sieg seit neun Spielen her. SPOX liefert euch alle Infos zum anstehenden Spieltag, den Tabellenstand, den LIVETICKERN und bietet euch ab Montag, 0 Uhr die Highlights aller Spiele auf DAZN an.

Nach einem torlosen Remis am Millerntor im Topspiel des 22. Spieltags gegen den FC St. Pauli verpasste der 1. FC Nürnberg den Sprung an die Tabellenspitze. Ligaprimus Fortuna Düsseldorf hatte durch die 1:3-Pleite bei Union Berlin zunächst die Tür für die Glubberer aufgemacht, doch vor dem 23. Spieltag ist alles beim Alten.

Während die Fortuna allerdings mit der abstiegsbedrohten Spielvereinigung Greuther Fürth eine Pflichtaufgabe am Samstag vor der Brust hat, steht für den Club ein echtes Spitzenspiel auf dem Programm. Nürnberg empfängt den MSV Duisburg und die Begegnung ist auch ein Duell der beiden aktuell formstärksten Teams aus Liga zwei. Der Club ist seit neun Spielen ungeschlagen, die Zebras haben nur eines ihrer vergangenen 13 Spiele verloren. Dadurch schnuppert der letztjährige Drittliga-Meister nun sogar an den Aufstiegsrängen zur Bundesliga.

Von dort grüßt neben der Fortuna und dem Club auch noch Holstein Kiel. Ebenfalls erst im vergangenen Jahr in die 2. Liga aufgestiegen, spielten die Kieler regelmäßig etablierte Zweitligisten an die Wand und schwammen auf einer Welle der Euphorie. Mittlerweile ist jedoch Ernüchterung eingekehrt: Kiel wartet seit neun Spielen auf einen Sieg, gegen Erzgebirge Aue soll sich das nun ändern.

Im Tabellenkeller wittert der 1. FC Kaiserslautern nach zwei Siegen in Folge Morgenluft. Lediglich fünf Punkte trennen das Schlusslicht noch vom Relegationsplatz. Während der FCK am 23. Spieltag am heimischen Betzenberg gegen den SV Sandhausen ran muss, muss der 17. Darmstadt 98 zu Arminia Bielefeld reisen.

Die Begegnungen des 23. Spieltags im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Gast LIVETICKER Fr., 16.02.2018 18:30 1. FC Heidenheim VfL Bochum SPOX Fr., 16.02.2018 18:30 1. FC Kaiserslautern SV Sandhausen SPOX Sa, 17.02.2018 13:00 FC Ingolstadt 04 FC St. Pauli SPOX Sa, 17.02.2018 13:00 Fortuna Düsseldorf SpVgg Greuther Fürth SPOX Sa, 17.02.2018 13:00 Arminia Bielefeld SV Darmstadt 98 SPOX Sa, 17.02.2018 13:00 Holstein Kiel FC Erzgebirge Aue SPOX So, 18.02.2018 13:30 Eintr. Braunschweig 1. FC Union Berlin SPOX So, 18.02.2018 13:30 SG Dynamo Dresden Jahn Regensburg SPOX So, 18.02.2018 13:30 1. FC Nürnberg MSV Duisburg SPOX

Die aktuelle Tabelle der 2. Bundesliga