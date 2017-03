Dietrich: "Alles tun, um Baumgartl zu halten“

Dienstag, 28.03.2017

"Wir müssen alles tun, um Baumgartl zu halten", sagte Dietrich in einem Interview mit der Bild. "Timo ist ein sehr wichtiger Spieler für unsere Mannschaft. Jetzt streben wir gemeinsam die Rückkehr in die Bundesliga an."

Gleichzeitig weiß der 68-Jährige allerdings auch, dass Baumgartl, der noch einen Vertrag bis 2020 besitzt, bei einem Nicht-Aufstieg nur schwer zu halten sein wird. "Wir werden selbstverständlich alles tun, um ihm die richtigen Perspektiven zu bieten und ihn langfristig bei uns zu halten", so Dietrich.

Der Innenverteidiger weilt derzeit bei der U21 der deutschen Nationalmannschaft und bestreitet am Dienstagabend im heimischen Stuttgart ein Testspiel gegen Portugal (ab 18 Uhr im LIVETICKER). Er trifft dabei auf seinen Teamkollegen Carlos Mane.

Baumgartl soll bei den Schwaben der zentrale Baustein des Neuanfangs werden. Ziel sei es, Talente dauerhaft zu binden, so Dietrich: "Es muss in Zukunft unser Anspruch sein, nicht nur Top-Spieler auszubilden, sondern diese auch bestmöglich und langfristig in Stuttgart zu halten."

Timo Baumgartl im Steckbrief