Stuttgart: Kuntz macht Baumgartl EM-Hoffnung

Donnerstag, 09.03.2017

"Timo kann sich berechtigte Hoffnungen machen, dabei zu sein", sagte Kuntz unumwunden. Gründe dafür gibt es gleich mehrere. Zum einen sei Baumgartl, der schon seit der U15 das deutsche Nationaltrikot trägt, aus einer längeren Schwächephase extrem gestärkt herausgekommen und nehme eine positive persönliche Entwicklung.

"Timo wirkt erwachsener, seine Aktionen wirken bewusster. Timo ist robuster geworden, auch wenn er durch seine Größe immer noch sehr schlaksig aussieht", erklärte Kuntz gegenüber Bild.

Zum anderen scheint Baumgartls Spielstil den Nachwuchscoach zu begeistern. "Timo attackiert offensiver als früher. Und bezeichnend für ihn ist auch: Wenn er den Ball erobert hat, geht sein erster Blick gleich nach vorne. Er schaut, wie er schnell den größtmöglichen Raum überwinden kann. Timo hat überragende 30- bis 40-Meter-Pässe im Repertoire", erläuterte Kuntz.

Diese Qualität sei gerade für einen Verein wie den VfB sehr wichtig, denn: "Stuttgart ist in der aktuellen Saison in fast allen Spielen Favorit, die Gegner stehen tief und kompakt. Ungeordnet sind sie nur in dem kurzen Moment, wenn der VfB den Ball erobert. Dann ist der Gegner verwundbar, dann kann man mit langen Bällen für Unruhe sorgen. Und diese Bälle kann Timo spielen."

Ein solches Profil müssen laut Kuntz auch die Verteidiger erfüllen, die er mit nach Polen nehmen will: "Bei der U21-EM im Sommer werden wir auch favorisiert in die meisten Spiele gehen und vor ähnlichen Aufgaben stehen."

Timo Baumgartl im Steckbrief