Kracher in Turin, Verfolger in Lauerstellung

Donnerstag, 09.03.2017

Juventus Turin - AC Mailand (Fr., 10.3., 20:45 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Juventus kann doch noch Punkte liegen lassen! Nach zehn Pflichtspielsiegen in Folge verließen die Turiner vergangene Woche erstmals wieder nicht als Gewinner den Platz, kamen bei Udinese nicht über ein 1:1 hinaus. Da die Roma zeitgleich allerdings Napoli unterlag, baute Spitzenreiter Juve seinen Vorsprung auf die zweitplatzierten Giallorossi dennoch auf acht Punkte aus.

Im Kracher gegen Milan will das Team von Trainer Massimiliano Allegri, der nun nicht mehr nur mit Arsenal, sondern auch mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht wird, aber wieder die vollen drei Zähler einfahren. Dabei muss der Coach jedoch unter Umständen auf Abwehrchef Giorgio Chiellini verzichten, den zuletzt muskuläre Probleme plagten. Angesichts des wichtigen Achtelfinal-Rückspiels gegen Porto in der Champions League kommende Woche wird Allegri jedenfalls nichts riskieren.

Milan schickt sich derweil an, dem großen Favoriten ein Bein zu stellen. So, wie im Hinspiel Ende Oktober, als ein Treffer von Youngster Manuel Locatelli den Rossoneri einen 1:0-Erfolg über Juve bescherte. Ungeachtet des großen Prestigegewinns, der mit einem neuerlichen Dreier gegen den Serienmeister einhergehen würde, benötigt das derzeit siebtplatzierte Team von Trainer Vincenzo Montella im Kampf um die internationalen Plätze ohnehin jeden Punkt.

CFC Genua - Sampdoria Genua (Sa., 11.3., 20:45 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

US Sassuolo - FC Bologna (So., 12.3., 12:30 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Inter Mailand - Atalanta Bergamo (So., 12.3., 15 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Das Überraschungsteam der Saison aus Bergamo gastiert zum Kampf um Europa in San Siro. Atalanta ist aktuell Fünfter, Inter mit einem Punkt weniger auf Rang sechs notiert. Das klare Ziel der Nerazzurri: Den Aufwärtstrend unter Trainer Stefano Pioli fortsetzen und den Gegner im Tableau überflügeln.

Drei der letzten vier Liga-Spiele entschied Inter für sich, hegt sogar noch leise Hoffnungen auf Champions-League-Quali-Platz drei, den aktuell Napoli belegt. Vor allem die Offensive um Kapitän und Top-Torjäger Mauro Icardi funktionierte vergangene Woche beim 5:1 in Cagliari prächtig, nun wollen die Mailänder nachlegen.

Die letzten beiden direkten Duelle mit Atalanta konnte Inter allerdings nicht gewinnen, im Hinspiel setzte es eine 1:2-Niederlage. Zudem ist das überraschend starke Atalanta seit sieben Serie-A-Partien unbezwungen und dementsprechend selbstbewusst.

AC Florenz - Cagliari Calcio (So., 12.3., 15 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

SSC Neapel - FC Crotone (So., 12.3., 15 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

In der Champions League gegen Real reichte es für Napoli trotz starken Auftritts nicht zur Wende, nun liegt der Fokus darauf, auch kommende Saison wieder Königsklasse zu spielen. Optimal wäre die direkte Qualifikation, der dazu berechtigende zweite Platz ist nach dem Sieg bei der Roma vergangenen Woche nur zwei Punkte entfernt.

Napoli-Trainer Maurizio Sarri, der beinahe auf seinen kompletten Kader zurückgreifen kann, war indes trotz Niederlage sehr angetan von der Leistung gegen Real unter der Woche: "Wir haben die beste Mannschaft der Welt 55 Minuten lang dominiert", lobte Sarri. "Wenn wir uns weiterentwickeln, körperlich stärker werden, können wir auch auf diesem Level mithalten."

Crotone, als Tabellen-19. bereits acht Punkte vom rettenden Ufer entfernt, sollte auf dem Weg dorthin keine wirklich hohe Hürde darstellen. Der Aufsteiger ist seit Ende Januar sieglos, hat fünf der letzten sechs Spiele verloren.

Chievo Verona - FC Empoli (So., 12.3., 15 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Delfino Pescara - Udinese Calcio (So., 12.3., 15 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

US Palermo - AS Rom (So., 12.3., 20:45 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Haben sich die Römer von der bitteren Heimpleite gegen Napoli am vergangenen Wochenende erholt? Das Team von Trainer Luciano Spalletti hätte zwar mindestens noch den Ausgleich verdient gehabt, musste im Titelrennen aber letztlich einen herben Rückschlag einstecken.

Bei acht Punkten Rückstand auf Tabellenführer Juventus darf sich die Roma nun keinen weiteren Patzer mehr erlauben. Die Hoffnungen ruhen dabei vor allem auf Top-Stürmer Edin Dzeko, der diese Saison bereits 19 Serie-A-Treffer erzielt hat.

Gegner Palermo kämpft indes gegen den Abstieg und hat drei seiner letzten vier Liga-Spiele verloren. Schlechtes Omen: In den letzten drei Duellen mit der Roma hat der Tabellen-18. satte 13 Gegentore kassiert, im Hinspiel setzte es ein 1:4.

Lazio Rom - FC Turin (Mo., 13.3., 20:45 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)