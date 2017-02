Ismaik: 'Waren nicht auf Acker vorbereitet'

Sonntag, 26.02.2017

"Unsere Spieler sind - wie schon beim Pokal-Spiel in Lotte - im wahrsten Sinne des Wortes ausgerutscht. Sie waren auf so einen Acker nicht vorbereitet, auch weil wir trotz eines strengen Winters in München tagtäglich bessere Trainingsplätze an der Grünwalder Straße vorfinden", schrieb Ismaik auf Facebook über die Rasenqualität bei Lotte und den Eisernen. Seine Profis seien solche Räsen nicht gewohnt.

Deshalb richtet der Ismaik einen Appell an den DFB: "Ich wäre dem DFB bzw. der DFL sehr dankbar, wenn alle Vereine aus Fairnessgründen angehalten werden, für eine ordentliche Spielfläche zu sorgen. Das soll unsererseits keine Ausrede, sondern ein Denkanstoß sein."

Jetzt will er aber "das Spiel schnellstmöglich abhaken" und den "ganzen Fokus auf das kommende Heimspiel gegen St. Pauli richten". Er hat bereits angekündigt, beim Spiel im Stadion zu sein.

