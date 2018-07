WM-Aus für Domagoj Vida? Kroatien-Star sorgt mit politischem Video für Aufregung

Allsvenskan Göteborg -

Nach dem Viertelfinal-Sieg gegen Russland hat Kroatiens Abwehrspieler Domagoj Vida mit einem geposteten Video für Ärger beim WM-Gastgeber gesorgt. In einem neunsekündigen Clip äußert sich Vida an der Seite seines kroatischen Teamkollegen Ognjen Vukojevic: "Der Ukraine zu Ehren! Dieser Sieg ist für Dynamo und für die Ukraine!", verkündete er.

Russland und die Ukraine befinden sich nach der russischen Annexion der Krim seit Jahren in einem Quasi-Kriegszustand. Vida spielte lange Jahre für Dynamo Kiew, genau wie auch Vukojevic.

Der Abwehrspieler versuchte im Nachgang, seine Aussagen zu entkräften und zu relativieren: "Der Sieg gehört Kroatien. Keine politischen Sachen. Das ist nur ein Witz", erklärte er sports.ru. "Ich habe dort Freunde, seitdem ich für Dynamo Kiew gespielt habe. Etwas anderes wollte ich gar nicht sagen", fügte er hinzu.

Und um es noch einmal in aller Deutlichkeit klarzustellen, fasste der Kroate zusammen: "Ich mag die Russen. Es war nur ein Witz", so Vida. Der Weltverband FIFA bestraft normalerweise politische Äußerungen von Spielern und Trainern. So wurden auch die beiden Schweizer Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri nach dem Zeigen des albanischen Doppeladlers im Duell mit Serbien nachträglich mit einer Geldstrafe belegt.

Für Vida könnte es nun auch teuer werden, aber auch eine Sperre durch die FIFA ist möglich. Kroatische Medien, er könnte für zwei Partien aus dem Verkehr gezogen werden. Damit wäre die Endrunde für ihn beendet.