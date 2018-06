Iran - Portugal heute live im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Saudi-Arabien -

Am letzten Spieltag der Gruppe B trifft Portugal auf den Iran. SPOX gibt euch alle wichtigen Informationen zur Partie und zeigt, wo ihr das Spiel live verfolgen könnt.

In der Gruppe B sind die Favoritenrollen an Spanien und Portugal zwar klar verteilt, der Iran könnte theoretisch aber sogar noch Gruppensieger werden.

Iran - Portugal: Wo und wann findet das Spiel statt?

Um 20 Uhr starten am Montag, den 25.06, die letzten Spiele der Gruppe B. Das Spiel zwischen dem Iran und Portugal findet in der Mordwinien Arena in Saransk statt und wird vom Portugiesen Enrique Caceres geleitet.

© getty

Iran gegen Portugal heute live im TV und Livestream sehen

Im deutschen Fernsehen wird das Spiel im ZDF zusehen sein. Neben der TV-Übertragung bietet der Sender auch auf seiner Homepage den Livestream zum Spiel an.

TV-Übertragung Livestream ZDF / ZDF HD www.zdf.de/live-tv

Mit folgender Besetzung begleitet das ZDF die Partie zwischen dem Iran und Portugal:

Moderation: Oliver Welke

Experte: Oliver Kahn

Kommentatorin: Claudia Neumann

Iran vs. Portugal im SPOX-Liveticker

Für alle, die das Spiel nicht vor dem Bildschirm verfolgen können, hat SPOX den Liveticker zur Partie Iran - Portugal im Angebot.

Hier findet ihr eine Übersicht mit den Livetickern zu allen WM-Spielen, die am 25.06.18 stattfinden.

Iran vs. Portugal: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Iran: Beiranvand - Hosseini, Pouraliganji, Rezaeian, Haji Safi - Amiri, Ezatolahi - Torabi, Ebrahimi, Ansarifard - Azmoun

Beiranvand - Hosseini, Pouraliganji, Rezaeian, Haji Safi - Amiri, Ezatolahi - Torabi, Ebrahimi, Ansarifard - Azmoun Portugal: Rui Patricio, Cedric, Jose Fonte, Pepe, Guerreiro, William Carvalho, Moutinho, Joao Mario, Bernardo Silva, Guedes, Ronaldo

WM 2018: Ausgangslage in Gruppe B

Der Iran kämpft zusammen mit Portugal und Spanien ums Weiterkommen in Gruppe B. Vor dem letzten Gruppenspieltag liegen Spanien und Portugal mit jeweils vier Punkten an der Spitze der Gruppe. Der Iran hat aktuell drei Punkte auf der Habenseite, während Marokko nach zwei Niederlagen keine Chance mehr auf den Achtelfinaleinzug hat.