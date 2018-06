Deutschland gegen Schweden 2:1: Daten, Fakten und Statistiken zum ersten DFB-Sieg

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup England -

Im zweiten Gruppenspiel hat Deutschland den ersten Sieg eingefahren. Durch einen Last-Minute-Treffer von Toni Kroos setzt sich die DFB-Elf gegen Schweden mit 2:1 durch. Hier gibt es die wichtigsten Statistiken zum sieg des DFB-Teams gegen Schweden.

Nun hat Deutschland im letzten Gruppenspiel gegen Südkorea wieder gute Chancen auf das Weiterkommen. Ein Sieg würde ziemlich sicher das Weiterkommen bedeuten.

Deutschland gegen Schweden: Statistiken zum Spiel

Statistik Deutschland Schweden Tore 2 1 Torschüsse 18 7 Torschüsse aufs Tor 6 5 Torschüsse innerhalb des Strafraums 10 6 Torschüsse außerhalb des Strafraums 7 1 Ecken 5 2 Fouls 12 13 Abseits 5 2 Zweikampfquote 59,5 Prozent 40,5 Prozent Pässe 677 221 Anteil Zuspiele 75,6 Prozent 24,4 Prozent

*Alle Daten beziehen sich auf den Datenlieferanten Opta.

Deutschland begann dominant und ließ Schweden kaum in Ballbesitz kommen. Schnell kam die DFB-Elf auch zu ersten Chancen. Die beste Gelegenheit hatte aber der Schwede Marcus Berg nach zwölf Minuten, aber Neuer und Boateng retteten gemeinsam in höchster Not. Im Anschluss kamen die Skandinavier immer besser ins Spiel und erzielten nach einem Kross-Fehlpass das 1:0 durch Toivonen.

Unmittelbar nach der Halbzeit gelang Marco Reus nach einer Hereingabe von Timo Werner den Ausgleich erzielen. Danach übernahm Deutschland wieder die Spielkontrolle und kam zu mehreren guten Gelegenheiten. Anschließend verflachte das Spiel etwas. Bis Toni Kroos nach einem indirekten Freistoß den Siegtreffer erzielte.

DFB-Team mit Sieg gegen Schweden: Fakten zur Einordnung