Telstar 18: Der WM-Spielball in Russland und seine Vorgänger

Die WM steht vor der Tür und rechtzeitig vor Beginn der 21. Weltmeisterschaft haben die FIFA und Sportartikelausrüster Adidas den offiziellen Ball des Turniers vorgestellt: Den Telstar 18. SPOX zeigt die Geschichte der WM-Bälle.

Die WM 2018 findet vom 14. Juni bis zum 15. Juli in Russland statt. Deutschland tritt dabei die Mission Titelverteidigung an. Vielleicht kann es als Glücksbringer angesehen werden, dass bei der letzten WM mit dem Brazuca gespielt wurde.

WM Spielball 2018: Chip ermöglicht Fans Datenabruf

Bei der neuen Ausgabe wird es nun der Telstar 18 sein, den die Stars bei der WM in das Netz befördern wollen. Ein Ball mit schlichtem Design und goldenen Schriftzügen. Der Ball enthält sogar einen NFC-Chip, der es Fans ermöglichen soll, via Smartphone Daten abzurufen.

Der Look erlaubt einen Vergleich mit den alten Telstar-Bällen, die bereits bei der WM 1970 in Mexiko und WM 1974 in Deutschland zum Einsatz gekommen sind. Zum ersten Mal war der Telstar 18 beim Freundschaftsspiel zwischen Gastgeber Russland und Argentinien am 11. November 2017 im Einsatz.

Alle WM-Bälle im Überblick

Jahr WM Ball Sieger 1950 Brasilien Super Duplo T Uruguay 1954 Schweiz Swiss WC Match Ball Deutschland 1958 Schweden Top Star Brasilien 1962 Chile Mr. Crack Brasilien 1966 England Top Star England 1970 Mexiko Challenge 4-Star Brasilien 1974 Deutschland Telstar Deutschland 1978 Argentinien Telstar Durlast Argentinien 1982 Spanien Tango Durlast Italien 1986 Mexiko Azteca Mexico Argentinien 1990 Italien Etrusco Unico Deutschland 1994 USA Questra Brasilien 1998 Frankreich Tricolore Frankreich 2002 Japan/Südkorea Fevernova Brasilien 2006 Deutschland +Teamgeist Italien 2010 Südafrika Jabulani Spanien 2014 Brasilien Brazuca Deutschland 2018 Russland Telstar 18 ???

Wo kann ich die WM sehen?

Die WM läuft im Free TV auf den Programmen ARD und ZDF. Hier werden alle 64 Spiele der Weltmeisterschaft 2018 übertragen.

Das Eröffnungsspiel zwischen Russland und Saudi-Arabien zeigt die ARD, das ZDF hingegen überträgt dann das Finale.

Darüber hinaus bieten die beiden öffentlich rechtlichen Sender auch wieder Livestreams auf ihren Websites an. Auch hier werden alle 64 Spiele der WM in voller Länge zu sehen sein.

Die offiziellen WM-Spielbälle seit 1970 © getty 1/14 Adidas und Lionel Messi haben den offiziellen Spielball für die WM 2018 in Russland vorgestellt. SPOX blickt auf alle WM-Bälle seit 1970 zurück © getty 2/14 Seit 1970 produziert Adidas die WM-Bälle. 1970 war er noch klassisch schwarz-weiß, damit er im Fernsehen gut zu erkennen war © getty 3/14 Ja, das ist doch der selbe Ball wie im Vorjahr? Fast. Mir marginalen Unterschieden löste der Telstar Durlast 1974 den Telstar ab © getty 4/14 1978 wurde mit dem Tango das klassische Wabenmuster erstmals abgelöst. Außerdem neu: Eine spezielle Schneeversion in orange © getty 5/14 1982 gab's wie 1978 einen Tango. Wieder in (fast) demselben Design. Neu aber: wasserdichte Nähte © getty 6/14 Den ersten vollsynthetischen Ball gab es 1986 in Mexiko. Genau wie das Finalstadion hieß er Azteca © getty 7/14 Etrusco Unico nannte sich das recht schlichte Spielgerät bei der WM 1990 in Italien, mit dem Deutschland seinen dritten Titel gewann © getty 8/14 Da lässt sich der Amerikaner natürlich nicht lumpen: Zur Präsentation des Questra zur WM 1994 in den USA gab's ordentlich Show außenrum © getty 9/14 Der Tricolore brachte der Equipe Tricolore Glück: Bei der WM 1998 in Frankreich sicherte sich der Gastgeber den Pokal © getty 10/14 Legendäres Teil, der Fevernova! Gespielt wurde die Kugel bei der WM 2002 in Japan und Südkorea © getty 11/14 2006 ist die Welt zu Gast bei Freunden, bei der WM in Deutschland wird mit diesem rundum runden Kollegen gekickt: dem Teamgeist © getty 12/14 Haja, der Sepp war durchaus angetan vom Spielgerät der WM 2010 in Südafrika. Der Name der bunten Kugel: Jabulani © getty 13/14 Farbenfroh ging's auch 2014 in Brasilien zu. Deutschland holte sich den Weltmeistertitel mit dem Brazuca © getty 14/14 Der Telstar besticht durch sein Pixel-Design, mit ihm will die DFB-Elf 2018 den Titel verteidigen

