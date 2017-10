WM-Quali: Bierhoff erwartet "harten Kampf"

WM-Quali Südamerika Fr 01:15 Messi, Vidal und James: Die WM-Quali in der Konferenz WC Qualification Europe Armenien -

Polen WC Qualification Europe Aserbaidschan -

Tschechien WC Qualification South America Bolivien -

Brasilien WC Qualification South America Venezuela -

Uruguay WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (vorletzter Spieltag) WC Qualification South America Kolumbien -

Paraguay WC Qualification South America Chile -

Ecuador WC Qualification South America Argentinien -

Peru A-League Melbourne City -

Brisbane WC Qualification South America Paraguay -

Venezuela WC Qualification South America Brasilien -

Chile WC Qualification South America Ecuador -

Argentinien WC Qualification South America Peru -

Kolumbien WC Qualification South America Uruguay -

Bolivien WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (letzter Spieltag) Serie A Flamengo -

Fluminense CSL Guangzhou Evergrande Taobao -

Yanbian Funde Ligue 1 Lyon -

Monaco Premiership St Johnstone -

Rangers Primera División Espanyol -

Levante J1 League Urawa -

Kobe Primera División Bilbao -

Sevilla Premier League Liverpool -

Man United Championship Leeds -

Reading Primera División Getafe -

Real Madrid Ligue 1 Dijon -

PSG Serie A Juventus -

Lazio Primera División Alaves -

Real Sociedad 1. HNL Dinamo Zagreb -

Osijek Ligue 1 Caen -

Angers Ligue 1 Guingamp -

Rennes Ligue 1 Lille -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Amiens Premier League Crystal Palace -

Chelsea (DELAYED) Eredivisie Feyenoord -

PEC Zwolle Primera División Atletico Madrid -

Barcelona Serie A Roma -

Napoli Premier League Burnley -

West Ham (Delayed) Serie A Vasco da Gama -

Botafogo J2 League FC Machida Zelvia -

Zweigen Kanazawa Primera División Eibar -

La Coruna Serie A Florenz -

Udinese Championship Derby -

Nottingham Forest Ligue 1 Bordeaux -

Nantes Serie A Bologna -

SPAL Serie A Cagliari -

Genua Serie A Crotone -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Atalanta Primera División Girona -

Villarreal Ligue 1 Montpellier -

Nizza Premier League Southampton -

Newcastle Serie A Hellas Verona -

Benevento Premier League Leicester -

West Brom Primera División Las Palmas -

Celta Vigo

Oliver Bierhoff erwartet im "Endspiel" der WM-Qualifikation am Donnerstag (20.45 Uhr im LIVETICKER) in Belfast gegen Nordirland einen heißen Tanz. Die Mannschaft müsse sich "auf harten Kampf und einen hochmotivierten Gegner" einstellen, sagte Bierhoff am Dienstag beim Treffen in Frankfurt/Main.

"Vielleicht werden sie am Anfang versuchen, uns einzuschüchtern, da müssen wir gegenhalten", sagte Bierhoff, der die DFB-Elf im Vorteil sieht: "Sie haben die qualitativen Mittel nicht, die unsere Spieler haben. Wenn wir konsequent unser Spiel durchziehen und unsere Qualitäten einbringen, bin ich guter Dinge. Wir wollen natürlich den letzten Schritt machen."

Ein Punkt würde dem Tabellenführer der Gruppe C (24 Punkte) beim Verfolger (19) für das Ticket nach Russland 2018 reichen.

Zum Abschluss der Qualifikation ist am Sonntag (20.45 Uhr im LIVETICKER) in Kaiserslautern Aserbaidschan der Gegner. "Wir wollen die Qualifikation souverän beenden und zwei Siege einfahren", sagte Bierhoff.

Bierhoff hat "gute Erinnerungen"

Persönlich habe er "ganz gute Erinnerungen" an Nordirland, wo er in der WM-Quali im August 1997 als Joker einen Dreierpack binnen sechs Minuten schnürte.

"Das ist mal ganz gut gelaufen. Ich würde mich freuen, wenn wir wieder einen dabei haben, der einen Hattrick schießt", sagte er.

Zu den zahlreichen Ausfällen sagte Bierhoff: "Die Monate Oktober und November sind immer schwer für uns. Deshalb sind wir dankbar, dass wir durch den Confed Cup gute Alternativen haben. Wir haben genug Spieler, die die Qualität haben, deshalb war es uns wichtiger, Spielern eine Pause zu geben, wenn sie im Aufbau waren wie Mario Götze zum Beispiel."