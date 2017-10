"Typ mit großen Eiern": Piques Spießrutenlauf

WM-Quali Europa Sa 20:30 Für Oranje geht es um alles! Robbery in der Konferenz WC Qualification Europe Färöer -

Lettland WC Qualification Europe Schweden -

Luxemburg WC Qualification Europe Bosnien-Herzegowina -

Belgien WC Qualification Europe Gibraltar -

Estland WC Qualification Europe Andorra -

Portugal WC Qualification Europe Schweiz -

Ungarn WC Qualification Europe Weißrussland -

Niederlande WC Qualification Europe Bulgarien -

Frankreich WC Qualification Europe Zypern -

Griechenland WC Qualification Europe UEFA Konferenz: Gruppe A (Vorletzter Spieltag) WC Qualification Europe Dänemark -

Rumänien WC Qualification Europe Kasachstan -

Armenien WC Qualification Europe Polen -

Montenegro WC Qualification Europe Litauen -

England WC Qualification Europe Slowakei -

Malta WC Qualification Europe Slowenien -

Schottland WC Qualification Europe UEFA Konferenz: Gruppe E (letzter Spieltag) WC Qualification Europe Tschechien -

San Marino WC Qualification Europe Deutschland -

Aserbaidschan WC Qualification Europe Norwegen -

Nordirland WC Qualification Europe Albanien -

Italien WC Qualification Europe Mazedonien -

Liechtenstein WC Qualification Europe Israel -

Spanien WC Qualification Europe UEFA Konferenz: Gruppe I (letzter Spieltag) WC Qualification Europe Finnland -

Türkei WC Qualification Europe Ukraine -

Kroatien WC Qualification Europe Island -

Kosovo WC Qualification Europe Moldawien -

Österreich WC Qualification Europe Serbien -

Georgien WC Qualification Europe Wales -

Irland WC Qualification Europe Ungarn -

Färöer WC Qualification Europe Lettland -

Andorra WC Qualification Europe Portugal -

Schweiz WC Qualification Europe Frankreich -

Weißrussland WC Qualification Europe Luxemburg -

Bulgarien WC Qualification Europe Niederlande -

Schweden WC Qualification Europe UEFA Konferenz: Gruppe A (Letzter Spieltag) WC Qualification Europe Belgien -

Zypern WC Qualification Europe Estland -

Bosnien-Herzogowina WC Qualification Europe Griechenland -

Gibraltar WC Qualification South America Paraguay -

Venezuela WC Qualification South America Brasilien -

Chile WC Qualification South America Ecuador -

Argentinien WC Qualification South America Peru -

Kolumbien WC Qualification South America Uruguay -

Bolivien WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (letzter Spieltag) Serie A Flamengo -

Fluminense CSL Guangzhou Evergrande Taobao -

Yanbian Funde Ligue 1 Lyon -

Monaco Premiership St Johnstone -

Rangers Primera División Espanyol -

Levante A-League Melbourne Victory – Melbourne City J1 League Urawa -

Kobe Primera División Bilbao -

Sevilla Premier League Liverpool -

Man United Premier League Man City – Stoke Championship Leeds -

Reading Primera División Getafe -

Real Madrid Ligue 1 Dijon -

PSG Serie A Juventus -

Lazio Premier League Watford – Arsenal Primera División Alaves -

Real Sociedad 1. HNL Dinamo Zagreb -

Osijek Ligue 1 Caen -

Angers Ligue 1 Guingamp -

Rennes Ligue 1 Lille -

Troyes Ligue 1 Saint-Etienne -

Metz Ligue 1 Toulouse -

Amiens Premier League Crystal Palace -

Chelsea (DELAYED) Eredivisie Feyenoord -

Zwolle Primera División Atletico Madrid -

Barcelona Serie A AS Rom -

Neapel Premier League Swansea -

Huddersfield (Delayed) Premier League Burnley -

West Ham (Delayed) Serie A Vasco da Gama -

Botafogo J2 League FC Machida Zelvia -

Zweigen Kanazawa Primera División Eibar -

La Coruna Serie A Florenz -

Udinese Championship Derby -

Nottingham Forest Premier League Brighton -

Everton Ligue 1 Bordeaux -

Nantes Serie A Bologna -

SPAL Serie A Cagliari -

Genua Serie A Crotone -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Atalanta Serie A Sassuolo -

Chievo Primera División Girona -

Villarreal Ligue 1 Montpellier -

Nizza Premier League Southampton -

Newcastle Premier League Zenit St Petersburg -

Arsenal Tula First Division A Oostende -

FC Brügge Primera División Malaga -

Leganes Primera División Real Betis -

Valencia Serie A Inter Mailand -

AC Mailand Ligue 1 Straßburg -

Marseille Superliga River Plate -

Tucuman Serie A Hellas Verona -

Benevento Premier League Leicester -

West Brom Primera División Las Palmas -

Celta Vigo Serie A Corinthians -

Gremio Premier League West Ham -

Brighton

Die spanische Nationalmannschaft hat sich trotz der Spannungen im Land vorzeitig für die WM 2018 qualifiziert. Aufreger waren allerdings die Pfiffe gegen den katalanischen Verteidiger Gerard Pique vom FC Barcelona.

Sein 92. Länderspiel wird Gerard Pique wohl nie vergessen. Nicht wegen des spanischen 3:0 (3:0)-Erfolgs gegen Albanien, nicht wegen der Qualifikation für die WM in Russland. Sondern weil der Verteidiger des FC Barcelona von den 28.500 Zuschauern lautstark ausgepfiffen und beschimpft wurde. Bei einem Heimspiel. In Alicante.

"Mir scheint, dass Pique ein Typ mit großen Eiern ist", hatte Albaniens Nationaltrainer Christian Panucci, ehemaliger Profi von Real Madrid, schon vor der Partie gesagt: "Er genießt meinen allergrößten Respekt." Der gebürtige Katalane Pique hatte das Unabhängigkeitsreferendum seiner Heimatregion unterstützt und so den Zorn der spanischen Fans auf sich gezogen.

Dieser entlud sich nun geballt im Stadion Estadio Jose Rico Perez von Alicante. Schon beim Verlesen der Mannschaftsaufstellung gab es ein gellendes Pfeifkonzert bei Piques Vorstellung, später wurde der 30-Jährige bei jedem Ballkontakt ausgebuht. Einen Vorgeschmack hatte er bereits beim öffentlichen Training am Montag bekommen, als Tausende Fans der "Furia Roja" ihn verbal massiv attackierten. "Pique cabron, Espana es tu nacion", skandierten die Anhänger. "Pique, Arschloch, deine Nation ist Spanien."

Pique und Ramos setzen vor der Partie ein Zeichen

Dabei hatte der Held der katalonischen Unabhängigkeitskämpfer einen Rücktritt aus der Nationalmannschaft ausgeschlossen und zusammen mit seinem Abwehrkollegen Sergio Ramos, Real-Profi und ein Symbol des Zentralstaates Spanien, vor Anpfiff ein Zeichen setzen wollen - die beiden hatten sich innig umarmt. "Wir haben eine sehr gute Beziehung, auch wenn wir bei gewissen Dingen unterschiedliche Ansichten haben", hatte Ramos zuvor gesagt.

Spaniens Nationaltrainer Julen Lopetegui kritisierte die Fans eher indirekt. "Es ist Zeit, sich im Fußball und in unserem Land auf die positiven Nachrichten zu konzentrieren. Da haben wir einige gute Dinge", sagte der Baske: "Ich denke, der Sport und das Verhalten meiner Jungs in dieser Woche haben gezeigt, was wir sind und was wir als Team erreichen können." Lopeteguis Worte klangen als Aufruf zur Einheit.

Spanien sichert sich Russland-Ticket, Italien muss zittern

Die Stimmung wurde durch die Treffer von Rodrigo (18.), Isco (24.), Bayern-Star Thiago (26.) rasch besser, wenngleich sie noch immer sehr nationalistisch blieb. Mit der sicheren Tabellenführung in der Gruppe G und dem Ticket für Russland sangen die Fans wiederholt "Que Viva Espana" von Manolo Escobar. Selten wurde die spanische Flagge Rojigualda so zahlreich geschwenkt. Immerhin: Sportlich läuft es für den Weltmeister von 2010 glänzend.

Die Italiener auf Platz zwei hingegen sind nach einem enttäuschenden 1:1 (1:0) gegen Mazedonien noch immer nicht sicher in den Play-offs. "Die Azzurri versinken im totalen Chaos", titelte die Gazzetta dello Sport. "Das ist die negativste Phase, seitdem ich dieses Traineramt übernommen haben", sagte Nationalcoach Gian Piero Ventura, der seit Juli 2016 die Azzurri trainiert. Am Montag (20.45 Uhr) spielt Italien sein Finale in Albanien.