RB weiter sieglos in der Champions League

Premier League Sa 18:30 Meister vs. Tabellenführer: Chelsea - ManCity Championship Cardiff -

Leeds (DELAYED) Copa do Brasil Cruzeiro -

Flamengo Ligue 1 Monaco -

Montpellier Premiership Hamilton -

Rangers Championship QPR -

Fulham Primera División Celta Vigo -

Girona J1 League Niigata -

Kobe J1 League Kawasaki -

Cerezo Cosaka Primera División Deportivo -

Getafe Premier League Huddersfield -

Tottenham Premier League Man Utd -

Crystal Palace Championship Ipswich -

Bristol City Primera División Sevilla -

Malaga Ligue 1 PSG -

Bordeaux Serie A Udinese -

Sampdoria Premier League Chelsea -

Man City Primera División Levante -

Alaves Championship Reading -

Norwich Ligue 1 Amiens -

Lille Ligue 1 Dijon -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Toulouse Ligue 1 Nantes -

Metz Ligue 1 Rennes -

Caen Premier League Stoke -

Southampton (Delayed) Primera División Leganes -

Atletico Madrid Serie A Genua -

Bologna Premier League Bournemouth -

Leicester (DELAYED) Premier League West Ham -

Swansea (DELAYED) Premier League West Brom -

Watford (DELAYED) Serie A Palmeiras -

Santos Primera División Real Sociedad -

Real Betis Eredivisie Alkmaar -

Feyenoord Serie A Neapel -

Cagliari Premier League Arsenal -

Brighton Championship Sheffield Wed -

Leeds Eredivisie Heerenveen -

Ajax Ligue 1 Troyes -

St. Etienne Serie A Benevento -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Florenz Serie A Lazio -

Sassuolo Serie A SPAL -

Crotone Serie A FC Turin -

Hellas Verona Premier League Everton -

Burnley Premier League Lok Moskau -

Dynamo Moskau Primera División Barcelona -

Las Palmas Ligue 1 Angers -

Lyon Premier League Newcastle -

Liverpool Primera División Real Madrid -

Espanyol Ligue 1 Nizza -

Marseille WC Qualification South America Bolivien -

Brasilien WC Qualification South America Venezuela -

Uruguay WC Qualification South America Kolumbien -

Paraguay WC Qualification South America Chile -

Ecuador WC Qualification South America Argentinien -

Peru WC Qualification South America Brasilien -

Chile WC Qualification South America Ecuador -

Argentinien

RB Leipzig muss weiter auf den ersten Sieg in der Champions League warten. Am 2. Spieltag verlor das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl bei Besiktas in Istanbul mit 0:2 (0:2).



Die Hausherren rissen mit dem Anpfiff das Spiel an sich. Angepeitscht vom euphorischen Publikum auf den Rängen setzten die Schwarzen Adler den Bundesligisten mit ihrem 4-2-3-1-System gleich unter Druck, Leipzig schien sichtlich eingeschüchtert von der Kulisse und wusste sich vor allem in der ersten halben Stunde oft nur durch Fouls zu helfen. Die schnelle Führung nach gerade einmal elf Minuten durch den Ex-Hoffenheimer Ryan Babel war die logische Konsequenz.

Durch die harte Gangart des deutschen Vizemeisters musste vor allem der früh mit Gelb vorbelastete und letztmalig ermahnte Naby Keita enorm aufpassen. Der Mittelfeldspieler bewegte sich bis zu seiner Auswechslung stets am Rande eines Platzverweises. Eigentlich wollte ihn Hasenhüttl bereits in der Mitte der ersten Halbzeit vom Platz nehmen, musste aber umplanen, da Timo Werner angeschlagen nicht mehr weitermachen konnte.

Nach dem Seitenwechsel kämpfte sich RB in die Partie und kam zu immer besseren Abschlussmöglichkeiten, scheiterte aber entweder am eigenen Unvermögen wie Upamecano nach einer Ecke, am gut aufgelegten Besiktas-Schlussmann Fabri oder wie Sabitzer (83.) am Aluminium. Das war aber auch einem immer passiver werdenden türkischen Meister geschuldet. Am Ende war RB sogar in den meisten Statistiken das bessere Team.

Ein Höhepunkt in der zweiten Halbzeit: Im Besiktas Park, wie das Stadion in UEFA-Wettbewerben offiziell heißt, fiel ein Teil der Flutlichtanlage aus und das Spiel musste für rund 10 Minuten unterbrochen werden, bis die Technik wieder einwandfrei funktionierte.

Die Daten zum Spiel

Tore: 1:0 Babel (11.), 2:0 Talisca (43.)

Noch nie konnte ein deutsches Team in der CL noch was holen, wenn es zur Pause auswärts mit mindestens 2 Toren zurück lag (29 Niederlagen).

Es war die höchste Halbzeitführung für Besiktas in der CL seit dem 1. Oktober 2003 (2-0 beim FC Chelsea) - höher führten die Türken noch nie zur Pause eines CL-Spiels.

Besiktas hat nach einer Halbzeit-Führung in der CL noch nie verloren (9 Siege, 2 Remis).

Der Star des Spiels: Anderson Talisca

Der Brasilianer war vor allem in der Anfangsphase ein stetiger Aktivposten bei Besiktas und bereitete der Leipziger Verteidigung ordentlich Kopfschmerzen. Belohnte sich kurz vor der Halbzeit durch einen Kopfballtreffer - wie schon im ersten Gruppenspiel gegen Porto.

Der Flop des Spiels: Willy Orban

Der Kapitän von RB Leipzig wusste sich zu Beginn oft nur durch Fouls zu helfen und hatte Probleme, die Angriffe der Gastgeber in Zaum zu halten. Musste zur Halbzeit in der Kabine bleiben. Für ihn kam Diego Demme ins Spiel.

Der Schiedsrichter: Sergei Karasev (Russland)

Bis auf eine kleine Unsicherheit in der hitzigen Anfangsphase, als er einen Rempler von Talisca an Gulasci übersah, machte der 38-Jährige eine solide Partie. In der aufgeheizten Atmosphäre bewies er oft einen richtigen Riecher und zeigte - zum Beispiel im Umgang mit dem vorbelasteten Keita - Fingerspitzengefühl. Auch die unvorhergesehene Unterbrechung durch den Flutlicht-Ausfall moderierte er gut.