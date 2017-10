Wo kann ich Portugal - Schweiz live sehen?

WC Qualification Europe Ungarn -

Färöer WC Qualification Europe Lettland -

Andorra WC Qualification Europe Portugal -

Schweiz WC Qualification Europe Frankreich -

Weißrussland WC Qualification Europe Luxemburg -

Bulgarien WC Qualification Europe Niederlande -

Schweden WC Qualification Europe UEFA Konferenz: Gruppe A (Letzter Spieltag) WC Qualification Europe Belgien -

Zypern WC Qualification Europe Estland -

Bosnien-Herzegowina WC Qualification Europe Griechenland -

Gibraltar WC Qualification South America Paraguay -

Venezuela WC Qualification South America Brasilien -

Chile WC Qualification South America Ecuador -

Argentinien WC Qualification South America Peru -

Kolumbien WC Qualification South America Uruguay -

Bolivien WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (letzter Spieltag) Serie A Flamengo -

Fluminense CSL Guangzhou Evergrande -

Yanbian Ligue 1 Lyon -

Monaco Premiership St. Johnstone -

Rangers Primera División Espanyol -

Levante A-League Melbourne Victory – Melbourne City J1 League Urawa -

Kobe Primera División Bilbao -

Sevilla Premier League Liverpool -

Man United Premier League Man City – Stoke Championship Leeds -

Reading Primera División Getafe -

Real Madrid Ligue 1 Dijon -

PSG Serie A Juventus -

Lazio Premier League Watford – Arsenal Primera División Alaves -

Real Sociedad 1. HNL Dinamo Zagreb -

Osijek Ligue 1 Caen -

Angers Ligue 1 Guingamp -

Rennes Ligue 1 Lille -

Troyes Ligue 1 Saint-Etienne -

Metz Ligue 1 Toulouse -

Amiens Premier League Crystal Palace -

Chelsea (DELAYED) Eredivisie Feyenoord -

Zwolle Primera División Atletico Madrid -

Barcelona Serie A AS Rom -

Neapel Premier League Swansea -

Huddersfield (Delayed) Premier League Burnley -

West Ham (Delayed) Serie A Vasco da Gama -

Botafogo J2 League FC Machida Zelvia -

Zweigen Kanazawa Primera División Eibar -

La Coruna Serie A Florenz -

Udinese Championship Derby -

Nottingham Forest Premier League Brighton -

Everton Ligue 1 Bordeaux -

Nantes Serie A Bologna -

SPAL Serie A Cagliari -

Genua Serie A Crotone -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Atalanta Serie A Sassuolo -

Chievo Primera División Girona -

Villarreal Ligue 1 Montpellier -

Nizza Premier League Southampton -

Newcastle Premier League Zenit -

Tula First Division A Oostende -

Brügge Primera División Malaga -

Leganes Primera División Real Betis -

Valencia Serie A Inter Mailand -

AC Mailand Ligue 1 Straßburg -

Marseille Superliga River Plate -

Tucuman Serie A Hellas Verona -

Benevento Premier League Leicester -

West Brom Primera División Las Palmas -

Celta Vigo Serie A Corinthians -

Gremio Premier League West Ham -

Brighton J1 League Kobe -

Tosu A-League Sydney FC -

Sydney Wanderers Premier League Chelsea – Watford Premier League Huddersfield -

Man United Premier League Newcastle -

Crystal Palace Premier League Stoke -

Bournemouth (DELAYED) Serie A Sampdoria -

Crotone Premier League Southampton -

West Brom Primera División Valencia -

Sevilla 1. HNL Hajduk -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Rennes -

Lille Primera División Barcelona -

Malaga Serie A Neapel -

Inter Primeira Liga Porto -

Pacos de Ferreira Eredivisie PSV – Heracles Serie A Chievo Verona -

Hellas Verona Championship Ipswich -

Norwich CSL Evergrande -

Guizhou Eredivisie Feyenoord -

Ajax Premier League Everton -

Arsenal Ligue 1 Nizza -

Strassburg Serie A Atalanta -

Bologna Serie A Benevento -

Fiorentina Serie A Milan -

Genua Serie A Ferrara -

Sassuolo Serie A FC Turin -

AS Rom Primera División Celta Vigo -

Atletico Madrid Premier League Tottenham -

Liverpool Serie A Udinese -

Juventus Primera División Leganes -

Bilbao Serie A Lazio -

Cagliari Primera División Real Sociedad -

Espanyol Primera División Deportivo -

Girona

Am zehnten Spieltag der WM -Qualifikation kommt es in Gruppe B zwischen Portugal und der Schweiz zum Endspiel um den Gruppensieg (Di., 20.45 Uhr live auf DAZN und in der Liveticker-Konferenz). Hier gibt es alle Infos zum Spiel, den Mannschaften, der Übertragung im Livestream sowie dem Liveticker.

Will Portugal den Umweg über die Play-Offs vermeiden, muss im finalen Gruppenspiel ein Sieg gegen die drei Punkte besser platzierten Schweizer her. Die bessere Tordifferenz würde Portugal dann das direkte Ticket für Russland bescheren. Der Schweiz reicht hingegen schon ein Remis, um sich den Gruppensieg zu sichern.

Wann findet Portugal - Schweiz statt?

Spiel Portugal - Schweiz Datum Dienstag, 10.10.2017 Uhrzeit 20.45 Uhr

TV-Sender & Livestream

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine Übertragung DAZN

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Anbieter, der euch ausgewählte Spiele der WM-Qualifikation auf den heimischen Smart-TV, PC oder Smartphone bringt. Darüber hinaus sind auch zahlreiche andere internationale Sportligen wie die MLB, NBA oder NFL im DAZN-Programm enthalten.

Wo kann ich das Spiel im Liveticker verfolgen?

Auch mit der Liveticker-Konferenz von SPOX verpasst ihr nichts von den WM-Qualifikationsspielen.

Die Tabelle der Gruppe B vor dem zehnten Spieltag

Platz Mannschaft Spiele Tore Gegentore Differenz Punkte 1 Schweiz 9 23 5 +18 27 2 Portugal 9 30 4 +26 24 3 Ungarn 9 13 14 -1 10 4 Färöer-Inseln 9 4 15 -11 9 5 Lettland 9 3 18 -15 4 6 Andorra 9 2 19 -17 4

Kader Portugal und Team-News

Position Spieler Portugal Torhüter Rui Patricio, Beto, Anthony Lopes Abwehr Nelson Semdo, Cedric Soares, Pepe, Eliseu, Bruno Alves, Jose Fonte, Antunes, Luis Neto Mittelfeld Danilo Pereira, WIlliam Carvalho, Joao Moutinho, Joao Mario, Andre Gomes, Renato Sanches, Bruno Fernandes Sturm Cristiano Ronaldo, Ricardo Quaresma, Gelson Martins, Andre Silva, Bernardo Silva, Goncalo Guedes, Eder

Lange Zeit taten sich die Portugiesen im letzten Spiel gegen Außenseiter Andorra schwer, erst die Einwechslung von Ronaldo ebnete den Weg zum 2:0-Sieg. Bei einem eigenen Treffer würde der Stürmerstar von Real wieder mit Robert Lewandowski gleichziehen, der mit 16 Treffern an der Spitze der europäischen Quali-Torschützenliste steht.

Kader Schweiz und Team-News

Position Spieler Schweiz Torhüter Yann Sommer, Marwin Hitz, Yvon Mvogo Abwehr Manuel Akanji, Fabian Schär, Johan Djourou, Ricardo Rodriguez, Francois Moubandje, Nico Elvedi, Michael Lang, Stephan Lichtsteiner Mittelfeld Granit Xhaka, Denis Zakaria, Remo Freuler, Blerim Dzemaili, Fabian Frei, Steven Zuber Stürmer Xherdan Shaqiri, Admir Mehmedi, Mario Gavranovic, Breel Embolo, Eren Derdiyok, Haris Seferovic

Nach dem deutlichen 5:2-Sieg gegen Ungarn gehen die Schweizer voller Euphorie und Selbstvertrauen in das entscheidende Quali-Spiel. Ricardo Rodriguez, Blerim Dzemaili und Hinspieltorschütze Admir Mehmedi, die allesamt mit einer gelben Karte vorbelastet waren und gegen Ungarn geschont wurden, dürften wieder in die Startelf zurückkehren.

Vorschau aufs Spiel