Wo kann ich Estland - Bosnien-Herzegowina live sehen?

WC Qualification Europe Ungarn -

Färöer WC Qualification Europe Lettland -

Andorra WC Qualification Europe Portugal -

Schweiz WC Qualification Europe Frankreich -

Weißrussland WC Qualification Europe Luxemburg -

Bulgarien WC Qualification Europe Niederlande -

Schweden WC Qualification Europe UEFA Konferenz: Gruppe A (Letzter Spieltag) WC Qualification Europe Belgien -

Zypern WC Qualification Europe Estland -

Bosnien-Herzegowina WC Qualification Europe Griechenland -

Gibraltar WC Qualification South America Paraguay -

Venezuela WC Qualification South America Brasilien -

Chile WC Qualification South America Ecuador -

Argentinien WC Qualification South America Peru -

Kolumbien WC Qualification South America Uruguay -

Bolivien WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (letzter Spieltag) Serie A Flamengo -

Fluminense CSL Guangzhou Evergrande -

Yanbian Ligue 1 Lyon -

Monaco Premiership St. Johnstone -

Rangers Primera División Espanyol -

Levante A-League Melbourne Victory – Melbourne City J1 League Urawa -

Kobe Primera División Bilbao -

Sevilla Premier League Liverpool -

Man United Super Liga Roter Stern Belgrad -

Macva Premier League Man City – Stoke Championship Leeds -

Reading Primera División Getafe -

Real Madrid Ligue 1 Dijon -

PSG Serie A Juventus -

Lazio Premier League Watford – Arsenal Primera División Alaves -

Real Sociedad 1. HNL Dinamo Zagreb -

Osijek Ligue 1 Caen -

Angers Ligue 1 Guingamp -

Rennes Ligue 1 Lille -

Troyes Ligue 1 Saint-Etienne -

Metz Ligue 1 Toulouse -

Amiens Premier League Crystal Palace -

Chelsea (DELAYED) Eredivisie Feyenoord -

Zwolle Primera División Atletico Madrid -

Barcelona Serie A AS Rom -

Neapel Premier League Swansea -

Huddersfield (Delayed) Premier League Burnley -

West Ham (Delayed) Serie A Vasco da Gama -

Botafogo J2 League FC Machida Zelvia -

Zweigen Kanazawa Primera División Eibar -

La Coruna Serie A Florenz -

Udinese Championship Derby -

Nottingham Forest Premier League Brighton -

Everton Ligue 1 Bordeaux -

Nantes Serie A Bologna -

SPAL Serie A Cagliari -

Genua Serie A Crotone -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Atalanta Serie A Sassuolo -

Chievo Primera División Girona -

Villarreal Ligue 1 Montpellier -

Nizza Premier League Southampton -

Newcastle Premier League Zenit St Petersburg -

Arsenal Tula First Division A Oostende -

FC Brügge Primera División Malaga -

Leganes Primera División Real Betis -

Valencia Serie A Inter Mailand -

AC Mailand Ligue 1 Straßburg -

Marseille Superliga River Plate -

Tucuman Serie A Hellas Verona -

Benevento Premier League Leicester -

West Brom Primera División Las Palmas -

Celta Vigo Serie A Corinthians -

Gremio Premier League West Ham -

Brighton J1 League Kobe -

Tosu A-League Sydney FC -

Sydney Wanderers Premier League Chelsea – Watford Premier League Huddersfield -

Man United Premier League Newcastle -

Crystal Palace Premier League Stoke -

Bournemouth (DELAYED) Serie A Sampdoria -

Crotone Premier League Southampton -

West Brom 1. HNL Hajduk -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Rennes -

Lille Primera División Barcelona -

Malaga Serie A Neapel -

Inter Primeira Liga Porto -

Pacos de Ferreira Eredivisie PSV – Heracles Serie A Chievo Verona -

Hellas Verona Championship Ipswich -

Norwich CSL Evergrande -

Guizhou Eredivisie Feyenoord -

Ajax Premier League Everton -

Arsenal Ligue 1 Nizza -

Strassburg Serie A Atalanta -

Bologna Serie A Benevento -

Fiorentina Serie A Milan -

Genua Serie A Ferrara -

Sassuolo Serie A FC Turin -

AS Rom Primera División Celta Vigo -

Atletico Madrid Premier League Tottenham -

Liverpool Serie A Udinese -

Juventus Primera División Leganes -

Bilbao Serie A Lazio -

Cagliari

Am zehnten Spieltag der WM-Qualifikation muss Bosnien-Herzegowina auswärts in Estland ran (Di., 10.10., 20.45 Uhr live auf DAZN und in der Liveticker-Konferenz). Hier gibt es alle Infos zum Spiel, den Mannschaften, der Übertragung im Livestream und dem Liveticker.

In der Gruppe H hat Griechenland die besten Chancen auf die Playoffs für die WM in Russland. Belgien ist als Gruppenerster unerreichbar vorne. Dahinter hofft Bosnien-Herzegowina noch auf die WM-Teilnahme. Die Ausgangslage ist aber denkbar schlecht. Zwei Punkte hinter den Hellenen rangieren die Bosnier - und Griechenland hat mit Gibraltar einen vermeintlich einfachen Gegner zum Abschluss.

Wann findet Estland - Bosnien-Herzegowina statt?

Spiel Estland - Bosnien-Herzegowina Datum Dienstag, 10. Oktober 2017 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Tallinn

TV-Sender & Livestream

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine Übertragung DAZN

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der zusätzlich zu zahlreichen internationalen Sportligen wie der MLB, NBA oder NFL auch ausgewählte Spiele der WM-Qualifikation zeigt. Hier findet ihr das komplette DAZN-Programm .

Wo kann ich die Partie im Liveticker verfolgen?

Die Liveticker-Konferenz von SPOX hält euch während der Quali-Spiele immer auf dem Laufenden.

Die Tabelle der Gruppe H vor dem zehnten Spieltag

Platz Mannschaft Spiele Tore Gegentore Differenz Punkte 1 Belgien 9 39 6 +33 25 2 Griechenland 9 13 6 +7 16 3 Bosnien-Herzegowina 9 22 12 +10 14 4 Estland 9 12 17 -5 11 5 Zypern 9 9 14 -5 10 6 Gibraltar 9 3 43 -40 0

Kader Estland und Team-News

Position Spieler Estland Torhüter Mikhel Aksalu, Marko Meerits, Mait Toom Abwehr Taijo Teniste, Enar Jääger, Ragnar Klavan, Karol Mets, Artur Pikk, Nikity Baranov, Ken Kallaste, Dmitri Kruglov, Karl Mööl, Jonas Tamm Mittelfeld Konstantin Vassiljev, Mattias Käit, Siim Luts, Sergei Zenjov, Ilja Antonov, Artjom Dmitrijev, Brent Lepistu, Sergei Mosnikov Angriff Henri Anier

Innenverteidiger Jonas Tamm setzte zuletzt beim 6:0-Kantersieg über Gibraltar ein Ausrufezeichen. Der 1,92-Meter-Hüne wurde im Sturmzentrum aufgeboten und netzte gleich dreimal ein. Gegen Bosnien wird er wohl aber auf seine angestammte Position in der Abwehr zurückrutschen. Konstantin Vassiljev wird den Esten fehlen. Den Mittelfeldspieler plagen Rückenprobleme.

© getty

Kader Bosnien-Herzegowina und Team-News

Position Spieler Bosnien-Herzegowina Torhüter Asmir Begovic, Kenan Piric, Ibrahim Sehic Abwehr Ognjen Vranjes, Toni Sunjic, Dario Dumic, Sead Kolasinac, Edin Cocalic, Mateo Susic Mittelfeld Mohamed Besic, Senad Lulic, Haris Duljevic, Edin Visca, Haris Medunjanin, Gojko Cimirot, Izet Hajrovic, Mato Jajalo, Rade Krunic, Danijel Milicevic Angriff Edin Dzeko, Nemanja Bilbija, Kenan Kodro, Vedad Ibisevic

Im Training passierte bei den Bosniern ein Malheur. Sejad Salihovic wurde unglücklich am Schienbein getroffen und musste mit sieben Stichen genäht werden. Er reiste vorzeitig ab und steht dem HSV womöglich am Wochenende auch nicht zur Verfügung.

© getty

Vorschau aufs Spiel