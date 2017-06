Ter Stegen die Nummer eins beim Confed Cup

Erlebe

Bundestrainer Joachim Löw hat sich für die beiden verbleibenden Spiele beim Confed Cup in Russland auf Torhüter Marc-André ter Stegen als Nummer eins festgelegt. "Wir werden die beiden Spiele mit Marc machen", sagte Löw im ZDF-Interview nach dem 3:1 im abschließenden Gruppenspiel gegen Kamerun.

Neben ter Stegen vom FC Barcelona hatte Löw auch Bernd Leno (Bayer Leverkusen) und Kevin Trapp (Paris St. Germain) für die Mini-WM in Russland nominiert. Nachdem Leno beim 3:2-Auftaktsieg gegen Australien gespielt und doppelt gepatzt hatte, rotierte danach ter Stegen ins Tor. Trapp blieb ohne Einsatz. "Beide anderen Torhüter sind auch sehr, sehr gut", sagte Löw: "Jetzt musste man eine Entscheidung fällen für dieses Turnier. Das haben wir gemacht."

Deutschland trifft im Halbfinale am Donnerstag (20.00 Uhr im LIVETICKER) auf Mexiko, am Sonntag steht entweder das Finale (20.00 Uhr) oder das Spiel um Platz drei (14.00) an.