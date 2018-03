Das gibt's nur ein Mal

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? League Two Chesterfield -

Notts County League One Portsmouth -

Oxford Friendlies England -

Italien Friendlies Spanien -

Argentinien League One Blackburn -

Bradford J1 League Kashiwa -

Kobe CSL Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Championship Brentford -

Sheffield Utd Championship Middlesbrough -

Wolverhampton Championship Derby County -

Sunderland Serie A Bologna -

AS Rom Primera División Girona -

Levante Premier League Crystal Palace -

Liverpool Premiership Motherwell -

Rangers Serie A Lazio -

Benevento Serie A Florenz -

Crotone Serie A Inter Mailand -

Hellas Verona Serie A CFC Genua -

SPAL Serie A Cagliari -

FC Turin Serie A Atalanta -

Udinese Premier League Man United -

Swansea Primera División Blibao -

Celta Vigo Ligue 1 Dijon -

Marseille Serie A Sassuolo -

Neapel Serie A Chievo Verona -

Sampdoria Premier League Everton -

Man City Primera División Las Palmas -

Real Madrid Championship Hull -

Aston Villa Primeira Liga Benfica -

Guimaraes Eredivisie PSV -

Breda Premier League Newcastle -

Huddersfield (Delayed) Primera División Sevilla -

FC Barcelona Serie A Juventus -

AC Mailand Coupe de la Ligue PSG -

Monaco Premier League Brighton -

Leicester (Delayed) Premier League West Bromwich -

Burnley (Delayed) Premier League West Ham -

Southampton (Delayed) Premier League Watford -

Bournemouth (Delayed) A-League Newcastle -

Melbourne City Primera División Espanyol -

Alaves Premier League Arsenal -

Stoke Ligue 1 Guingamp -

Bordeaux Primera División Leganes -

Valencia Eredivisie Feyenoord -

Excelsior Ligue 1 Caen -

Montpellier Ligue 1 Lille -

Amiens Ligue 1 Nantes -

St. Etienne Ligue 1 Straßburg -

Metz Ligue 1 Troyes -

Nizza Premier League Chelsea -

Tottenham Primera División Eibar -

Real Sociedad Primera División Malaga -

Villarreal Primera División Atletico Madrid -

La Coruna Ligue 1 Lyon -

Toulouse Championship Preston -

Derby County Championship Nottingham -

Barnsley First Division A Brügge -

Genk League One Portsmouth -

Wigan Championship Sheffield Utd -

Cardiff Primera División Getafe -

Real Betis Primeira Liga Belenenses -

FC Porto Serie A CFC Genua -

Cagliari Serie A Udinese -

Florenz Serie A Atalanta -

Sampdoria Championship Fulham -

Leeds Serie A Benevento -

Hellas Verona Serie A FC Turin -

Crotone Serie A AC Mailand -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Sassuolo Ligue 1 Rennes -

Monaco Copa Libertadores Estudiantes -

Santos Ligue 1 St. Etienne -

PSG Championship Cardiff -

Wolverhampton Primera División La Coruna -

Malaga A-League Sydney Wanderers -

Brisbane Primera División Alaves -

Getafe Premier League Everton -

Liverpool Championship Norwich -

Aston Villa Serie A Benevento -

Juventus Premier League Bournemouth -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Stoke -

Tottenham Championship Leeds -

Sunderland Primera División Celta Vigo -

FC Sevilla Ligue 1 Monaco -

Nantes Serie A SPAL -

Atalanta Serie A AS Rom -

Florenz Premier League Man City -

Man United Primera División Real Betis -

Eibar Eredivisie Alkmaar -

PSV Ligue 1 Amiens -

Caen Ligue 1 Angers -

Straßburg Ligue 1 Bordeaux -

Lille Ligue 1 Guingamp -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Dijon Premier League Brighton -

Huddersfield (DELAYED) Primera División FC Barcelona -

Leganes Serie A Sampdoria -

CFC Genua Premier League West Brom -

Swansea (Delayed) Premier League Watford -

Burnley (Delayed) Premier League Leicester -

Newcastle (Delayed)

Die deutsche Nationalmannschaft hat den Einzug ins Finale der Weltmeisterschaft geschafft. In einem surrealen Halbfinale überrollte das DFB-Team Gastgeber Brasilien mit dem unfassbaren Ergebnis von 7:1 (5:0).

Für Deutschland, das sich in den ersten 30 Minuten in einen regelrechten Rausch spielte und binnen 18 Minuten fünf Tore erzielte, ist es der achte Einzug ins Endspiel einer WM-Endrunde.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Dort wartet am Sonntag der Gewinner des zweiten Halbfinales zwischen Argentinien und der Niederlande. Brasilien dagegen muss den Traum vom Titelgewinn im eigenen Land begraben.

Vor 58.000 Zuschauern in Belo Horizonte erzielten Thomas Müller mit seinem fünften Turniertor (11.), Miroslav Klose mit seinem 16. Treffer bei einer WM (23.), Toni Kroos (24. und 26.) und Sami Khedira (29.) bereits vor der Pause die Tore für die deutsche Mannschaft.

Stimmen: "Wollte nur dem Volk Freude bereiten"

Nach dem Wechsel stellte der eingewechselte Andre Schürrle mit einem Doppelpack den Endstand her (69. und 79.). Oscar erzielte für den Gastgeber wenigstens noch einen Treffer (90.).

Löw vertraute im vierten WM-Halbfinale in Folge einer deutschen Mannschaft auf die Startelf aus dem Frankreich-Spiel. In einer deutschen Mannschaft, die gegen total konfuse Gastgeber phasenweise wie im Training kombinierte, konnte jeder Einzelne auf seine Art komplett überzeugen.

Die deutsche Mannschaft in der Einzelkritik:

Manuel Neuer: In der ersten Halbzeit nur gleich zu Beginn mal im Einsatz, als er eine scharfe Hereingabe von Marcelo wegfischte. Danach fast nur noch mit dem Fuß am Ball und überhaupt nicht mehr geprüft. Ganz starke Reaktionen, als er erst Oscar nach der Pause den Ball quasi vor den Füßen wegfaustete und danach die Schüsse von Oscar und Paulinho aus kurzer Distanz parierte. Beim Gegentor machtlos. Note 1

Philipp Lahm: Wie schon gegen Frankreich rechts in der Viererkette platziert. Überragendes Tackling gegen Marcelo, defensiv eine Bank, nach vorne mit enormem Druck über seine starke rechte Seite. Ohne Fehler, dafür mit zwei Assists. Note 1

Jerome Boateng: Bis auf ein kleines Techtelmechtel mit Marcelo kühl und fokussiert. Allerdings von Brasiliens Offensivlüftchen auch nicht gefordert. Sicher im Spielaufbau. Note 1,5

Mats Hummels: Bei den wenigen Prüfungen in der Defensive souverän, schaltete sich sogar ein paar Mal mit in die Offensive ein - zu groß war die Verlockung angesichts der gewaltigen Löcher, die im brasilianischen Mittelfeld klafften. Zur Pause durfte er sich schon für das Finale schonen, der Dortmunder hatte sich eine leichte Sehnenreizung in der rechten Kniekehle zugezogen. Note 1,5

Die internationalen Pressestimmen zum 23. WM-Tag © spox 1/16 Der "Daily Star" beschwört nicht weniger als das "Ende der Welt" für Brasilien. Von dem ganzen obszönen Zeug über dem Aufmacher mal abgesehen © spox 2/16 Ein Scolari sagt mehr als 1000 Worte: SIEBEN! © getty 3/16 "Nacht aus der Hölle" und die "größte Demütigung" für Brasilien - die "Daily Mail" spart bekanntlich nicht mit Superlativen. Geniale Bildmontage, übrigens! © getty 4/16 Das manchmal auch zwei Worte statt zwei Zeilen reichen, beweist "Sky Sports" © getty 5/16 Die brasilianischen Medien ringen nach Worten. Estadao macht den Anfang und spricht von einer historischen Demütigung © getty 6/16 Auch Folha benutzt das Wort historisch. Und das Nomen ist auch nicht viel anders: Blamage © getty 7/16 Lance.net schließt sich an: "Die größte Schande der Geschichte" © getty 8/16 O Globo hat derweil schon den Schuldigen gefunden, auch weil er sich selbst stellte: Scolari © getty 9/16 Die internationale Ausgabe von Goal trifft den Nagel auf den Kopf. Das Ende der Welt für Brasilien © getty 10/16 "Totale Entwürdigung" - so oder so ähnliche ließe sich der "Marca"-Titel übersetzen. Wahlweise einsetzbar: "Schande", "Schmach", usw. © spox 11/16 Auf den Punkt: "Deutschland demütigt Brasilien", so "El Mundo Deportivo" aus Spanien © spox 12/16 Die "Sport" schreibt indes von der "weltgrößten Demütigung". Was uns der Kollege rechts unten im Bild sagen will, ist nicht überliefert © getty 13/16 Die "AS" zeigt sich ziemlich kreativ. Gleich sieben Maracanazos setzte es gestern © getty 14/16 Die Kollegen von der "L'Equipe" geben sich ausnahmsweise mal ganz kühl. "Das Desaster" heißt es einfach © getty 15/16 "Verdehorror", titelt "Tuttosport", das spricht für sich. Immerhin werden auch die "unglaublichen" Deutschen gefeiert © getty 16/16 Der "Guardian" spricht von der "Demolierung" Brasiliens, und auch hier ist natürlich vom nächsten Maracanazo die Rede

Benedikt Höwedes: Wie der Rest der Viererkette unaufgeregt, nüchtern. Hielt Hulk oder Bernard in Schach, mit gutem Stellungsspiel bei einem weiten Ball in die Tiefe gleich zu Beginn. Eigentlich kaum gefordert, egal von welchem Gegenspieler. Und wenn, dann nur schwer auszuspielen. Note 1,5

Bastian Schweinsteiger: Spielte wie im Viertelfinale die zentrale Rolle vor der Viererkette - ging aber deutlich öfter aus dieser Position raus und presste stark nach vorne. Sicher im Passspiel und sehr aufmerksam, wenn es doch einmal Löcher im deutschen Mittelfeld gab. Er alleine schien mehr Übersicht über die Partie zu haben als die gesamte brasilianische Mannschaft. Note 1

Analyse: 7:1! Sternstunde in Belo Horizonte

Sami Khedira: Mit der ersten ganz dicken Abschlusschance, schoss aber nur Kroos an. Lief Brasiliens Aufbauspieler immer wieder flink und aggressiv an, trieb sich in der rechten Spielfeldhälfte fast überall herum. Ging von Strafraum zu Strafraum wie in besten Zeiten vor seiner Verletzung und war gefühlt öfter im gegnerischen Strafraum als in den bisherigen Spielen zusammen. Sachlicher Abschluss bei seinem Tor. Nach 76 Minuten war Schluss, Draxler kam. Note 1

Toni Kroos: Wohl das beste Länderspiel des Noch-Bayern. Unglaublich präsent im Mittelfeld, der Ballverteiler, Assist- und Taktgeber, Torjäger. Mit seinen ersten beiden Toren bei einer WM. Überragend. Note 1

Thomas Müller: Von Beginn an voll da und gegen Marcelo sowohl defensiv wie offensiv der Herr auf seiner Seite. Sicher am Ball, verzögerte gut, bis die Mitspieler in Position gelaufen waren. Setzte sich gut ab beim Führungstreffer. In der Folge gleich noch einige Male nah dran am sechsten Turniertor. Note 1

Miroslav Klose: Über seine Nominierung wurde am meisten diskutiert. Verstolperte erst durch eine schlampige Ballannahme eine wunderbare Konterchance; traf dann Minuten später zu seinem 16. WM-Tor und hat jetzt in der 84-jährigen Geschichte der Weltmeisterschaften die meisten Treffer erzielt. Nicht immer technisch ausgereift, aber jederzeit mit vollem Einsatz und hohem Tempo im Spiel gegen den Ball. Nach 58 Minuten für Schürrle ausgetauscht. Note 1,5

Mesut Özil: Verlor die ersten Zweikämpfe allesamt, wirkte zögerlich statt entschlossen. Dann die schlaue Vorarbeit zu Khediras Chance, die für sein persönliches Spiel zum Türöffner wurde. Von da an unglaublich gut in Bewegung, jederzeit anspielbar, für den Gegner nicht zu greifen und mit guten Ideen beim letzten Pass. Lediglich ein eigener Treffer blieb ihm in seinem bisher besten Turnierspiel verwehrt, auch bei der hundertprozentigen Chance kurz vor dem Ende. Note 1,5

Per Mertesacker: Kam nach der Pause für Hummels ins Spiel. Brauchte ein wenig, um ins Spiel zu finden. In der kurzen Phase des brasilianischen Drucks nicht immer auf der Höhe. Stabilisierte sich dann aber schnell an der Seite von Boateng und wurde von der Mannschaft schnell aufgefangen. Aber: Blieb beim Gegentor einfach an der Mittellinie stehen und hob den Arm, statt Oscar nachzulaufen. Note 3

Andre Schürrle: Kam nach knapp einer halben Stunde für Klose. Anders als gegen Frankreich sicher bei seiner ersten Torchance, brachte für die vielen deutschen Konter die nötige Geschwindigkeit mit. Mit dem Lothar-Emmerich-Gedächtnisschuss beim 0:7. Zwei Torschüsse, zwei Tore. Note 1

Julian Draxler: Kam für eine Viertelstunde noch zu seinem WM-Debüt. Keine Bewertung

Brasilien - Deutschland: Die Statistik zum Spiel