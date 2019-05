3.-Liga-Relegation: Wer überträgt / zeigt VfL Wolfsburg II gegen Bayern München II heute live?

Am heutigen Mittwochabend kommt es zwischen den zweiten Mannschaften des VfL Wolfsburg und des FC Bayern München zum Relegations-Hinspiel um den Aufstieg in die 3. Liga. Hier erfahrt ihr, wer das Spiel heute Abend überträgt.

VfL Wolfsburg II gegen FC Bayern München II: Das Relegations-Hinspiel heute live im TV und Livestream

Das Spiel heute Abend könnt ihr entweder im öffentlich-rechtlichen Fernsehen beim BR oder beim Pay-TV-Sender MagentaSport live anschauen. In diesem Jahr liegen die generellen Rechte für die 3. Liga bei der Telekom, allerdings werden beide Relegationsspiele auch im Free-TV zu sehen sein.

Dementsprechend stellen beide TV-Sender auch Livestreams auf ihren jeweiligen Online-Plattformen zur Verfügung. Somit könnt ihr das Relegations-Hinspiel auch auf br.de oder kostenpflichtig auf magentasport.de verfolgen.

Wolfsburg gegen Bayern: Anstoß, Austragungsort und Schiedsrichter

Die Partie wird heute um 19 Uhr im AOK-Stadion in Wolfsburg angepfiffen, folgendes Schiedsrichtergespann wird das Spiel leiten:

Schiedsrichter: Thorben Siewer

Thorben Siewer Assistenten: Mitja Stegemann, Fabian Maibaum

Mitja Stegemann, Fabian Maibaum Vierter Offizieller: Eric Müller

3.-Liga-Relegation - Wolfsburg II gegen Bayern II: Voraussichtliche Aufstellungen

Der VfL Wolfsburg wird heute frisch gestärkt ins Relegations-Hinspiel gehen, Trainer Ziehl schonte am letzten Spieltag gegen den BSV Rehden nahezu seine komplette Startelf. Beim FC Bayern wird Kapitän Maximilian Welzmüller verletzungsbedingt fehlen.

VFL Wolfsburg II: Phillip Menzel - Dominik Franke, Julian Klamt, Robin Ziegele, Gian-Luca Itter - Murat Saglam, Iba May, Yannik Möker - Blaz Kramer, Julian Justvan, Daniel Hanslik.

FC Bayern München II: Ron-Thorben Hoffmann - Derrick Arthur Köhn, Lars Lukas Mai, Nicolas Feldhahn, Mert Yilmaz, Maxime Awoudja - Paul Will, Meritan Shabani - Kwasi Okyere Wriedt, Joshua Zirkzee, Wooyeong Jeong.

3. Liga: Die Relegationsduelle im Überblick

Der FC Bayern München hat im Rückspiel Heimrecht, das Hinspiel tragen die Wölfe in der eigentlichen Heimstätte der Frauen- und Nachwuchsmannschaften aus.

Termine Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam Mittwoch, 22. Mai 2019 19 Uhr VfL Wolfsburg II Bayern München II Sonntag, 26. Mai 2019 16 Uhr Bayern München II Vfl Wolfsburg II

3. Liga: Die Aufsteiger für die Saison 2019/20

In Deutschland gibt es fünf Regionalligen, aber nur vier Aufstiegsplätze in die 3. Liga. Somit steigen drei Meister direkt auf, während die beiden letzten den finalen Aufstiegsplatz unter sich ausmachen. Wer aufsteigt, entscheidet das Los. In diesem Jahr ergibt sich somit folgende Konstellation:

Aufsteiger in die 3. Liga