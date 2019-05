Relegation 2019: Wann finden alle Spiele der Bundesliga, 2. Liga und 3. Liga statt?

Auch in dieser Saison kämpfen insgesamt sechs Mannschaften um den Auf- und Abstieg in die 1. und 2. Bundesliga sowie die 3. Liga. Hier erfahrt ihr, wann alle Relegationspartien stattfinden.

Relegation 2019: Wann finden die Spiele statt?

In diesem Jahr finden die Relegationsspiele der 1. und 2. Bundesliga sowie der 3. Liga an jeweils drei aufeinanderfolgenden Tagen statt. Die 3. Liga startet das Prozedere am heutigen Mittwochabend, die Aufstiegsspiele der Bundesliga finden immer einen Tag vor denen der 2. Liga statt.

Die Relegationsduelle der Bundesliga

Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft 23.05.19 20.30 Uhr VfB Stuttgart 1. FC Union Berlin 27.05.19 20.30 Uhr 1. FC Union Berlin VfB Stuttgart

Die Relegationsduelle der 2. Liga

Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft 24.05.19 18.15 Uhr SV Wehen Wiesbaden FC Ingolstadt 28.05.19 18.15 Uhr FC Ingolstadt SV Wehen Wiesbaden

Die Relegationsduelle der 3. Liga

Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft 22.05.19 19 Uhr VfL Wolfsburg II FC Bayern München II 26.05.19 16 Uhr FC Bayern München II VfL Wolfsburg II

Relegation 2018/19: Alle Spiele im TV und Livestream

Die Bundesliga-Relegation gibt es in diesem Jahr nicht im Free-TV zu bestaunen. Wer die Duelle zwischen dem VfB Stuttgart und Holstein Kiel sehen will, greift auf Eurosport 2 HD oder im Livestream auf den Eurosport Player zurück.

Alle Fans des SV Wehen Wiesbaden und des FC Ingolstadt können die Relegationsspiele um den letzten Platz in der 2. Liga entweder im ZDF oder auf Eurosport 2 HD im TV verfolgen. Dementsprechend bieten beide TV-Sender auch Livestreams in den jeweiligen Mediatheken an.

Die Relegationsduelle um die 3. Liga gibt es ebenfalls im Free- und Pay-TV zu sehen. Der BR überträgt die Spiele des FC Bayern II gegen den VfL Wolfsburg II live im TV und im Livestream auf br.de.

Telekom hat als Rechteinhaber aller Drittligaspiele die beiden Relegations-Partien ebenfalls auf dem Pay-TV-Sender MagentaSport oder auf magentasport.de im Programm.

Die Relegation 2018/19 im LIVETICKER

Wer ein Spiel nicht am großen oder kleinen Bildschirm anschauen kann, aber trotzdem immer auf dem aktuellsten Stand gehalten werden will, verfolgt am besten die Liveticker bei SPOX. Dort verpasst ihr keine wichtige Szene und seid somit immer up to date.

Relegation: Die Bundesliga-Relegationsduelle der letzten zehn Jahre

In den letzten Jahren waren die Relegationsduelle zumindest um die Bundesliga eine recht eindeutige Angelegenheit: Von zehn Duellen konnte der Bundesligist achtmal die Klasse halten, nur in zwei Jahren gelang es dem Dritten der 2. Liga, in die Bundesliga aufzusteigen.

Jahr Bundesligist Zweitligist Hinspiel Rückspiel 2018 VfL Wolfsburg Holstein Kiel 3:1 1:0 2017 VfL Wolfsburg Eintracht Braunschweig 1:0 1:0 2016 Eintracht Frankfurt 1. FC Nürnberg 1:1 1:0 2015 Hamburger SV Karlsruher SC 1:1 2:1 n.V. 2014 Hamburger SV SpVgg Greuther Fürth 0:0 1:1 2013 TSG 1899 Hoffenheim 1. FC Kaiserslautern 3:1 2:1 2012 Hertha BSC Fortuna Düsseldorf 1:2 2:2 2011 Borussia Mönchengladbach VfL Bochum 1:0 1:1 2010 1. FC Nürnberg FC Augsburg 1:0 2:2 2009 Energie Cottbus 1. FC Nürnberg 0:3 0:2

Relegation: Die Relegationsduelle zur 2. Liga der letzten zehn Jahre

Im Gegensatz zur Bundesliga-Relegation haben in der 2. Liga oft die Drittligisten das bessere Ende für sich. Das zeigt auch, wie stark das Niveau in der 3. Liga ist, in diesem Jahr möchte der SV Wehen Wiesbaden diesen Trend fortsetzen.