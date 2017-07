Erfolgreicher Löwen-Neustart in Liga vier

Erlebe

1860 München ist nach wochenlangen Querelen in der Regionalliga ein erfolgreicher Neustart gelungen. Im ersten Pflichtspiel seit dem Zweitliga-Abstieg in der Skandal-Relegation und der verweigerten Drittliga-Lizenz gewannen die Löwen zur Saisoneröffnung in ihrer Spielklasse beim FC Memmingen 4:1 (1:0).

Der Auftaktsieg rundete für den deutschen Meister von 1966 eine Woche mit bislang überwiegend guten Nachrichten ab. Erst am vergangenen Dienstag hatte 1860 in den Verhandlungen mit ihrem umstrittenen Investor Hasan Ismaik die Stundung eines Acht-Millionen-Euro-Darlehens durch den Jordanier erreicht und dadurch die Zahlungsunfähigkeit sowie einen damit verbundenen Neun-Punkte-Abzug verhindert.

Tags darauf konnte 1860 den kostspieligen Mietvertrag für die Nutzung der Arena des benachbarten Erzrivalen Bayern München schon acht Jahre vor Ablauf endgültig auflösen und damit den Weg zur Rückkehr in sein angestammtes Stadion an der Grünwalder Straße ebnen. Sein erstes Saisonheimspiel an der Traditionsspielstätte bestreitet 1860 am 21. Juli (Freitag) gegen Wacker Burghausen.

In Memmingen ging Münchens gegenüber der Vorsaison stark verjüngte Mannschaft vor 5000 Zuschauern durch Christian Köppel (11.) schon in der Anfangsphase in Führung. Nach dem Seitenwechsel sorgten Nico Karger (50.) und Timo Gebhart (72.) vor dem Ehrentreffer der Platzherren (86.) für die Entscheidung zugunsten der Elf von 1860-Trainer Daniel Bierofka. Den Schlusspunkt setzte Nicholas Helmbrecht (90.+2).