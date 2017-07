Bayern alleine: 1860 München zieht aus

Erlebe

deinen Sport

live Club Friendlies Mi 20:30 Sporting -

Fenerbahce Club Friendlies Mi 20:45 Tranmere Rovers -

Liverpool Serie A Do 02:45 Palmeiras -

Corinthians UEFA Europa League Do 19:00 Östersund -

Galatasaray Serie A Fr 00:30 Flamengo -

Gremio Copa Sudamericana Fr 02:45 Deportivo Cali -

Junior Club Friendlies Fr 20:30 Wigan -

Liverpool CSL Sa 13:35 Guangzhou Evergrande -

Shandong Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Sirius Club Friendlies Sa 16:00 Wehen Wiesbaden -

Mainz Club Friendlies Sa 19:30 Erfurt -

Hertha Super Cup Sa 20:00 Shakhtar Donezk -

Dynamo Kiew 1. HNL Sa 21:00 Rijeka -

Slaven Belupo Club Friendlies Sa 21:00 Marseille -

Fenerbahce Serie A So 00:00 Corinthians -

Paranaense Premier League So 10:00 Khabarovsk -

St. Petersburg CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Shanghai Shenhua Club Friendlies So 15:30 Jena -

Hertha Superliga So 18:00 Bröndby -

Midtjylland Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Flamengo Serie A Mo 00:00 Curitiba -

Fluminense Club Friendlies Mo 20:00 Bilbao -

Fenerbahce International Champions Cup Di 13:20 AC Mailand -

Dortmund Premier League Di 18:30 Dinamo Moskau -

Spartak Moskau Premier League Asia Trophy Mi 12:00 Leicester -

West Brom Premier League Asia Trophy Mi 14:30 Liverpool -

Crystal Palace Club Friendlies Mi 19:00 Monaco -

Fenerbahce International Champions Cup Do 02:05 AS Rom -

PSG Serie A Do 02:45 Flamengo -

Palmeiras Serie A Fr 00:30 Fluminense -

Cruzeiro International Champions Cup Fr 04:05 Man United -

Man City Club Friendlies Fr 13:35 Inter -

Schalke CSL Sa 13:35 Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande Club Friendlies Sa 17:30 Freiburg -

Feyenoord Super Cup Sa 20:30 Anderlecht -

Zulte Waregem International Champions Cup So 00:05 Barcelona -

Juventus International Champions Cup So 02:05 PSG -

Tottenham CSL So 13:35 Shanghai Senhua -

Beijin Guoan Superliga So 18:00 Midtjylland -

Silkeborg International Champions Cup So 23:05 Real Madrid -

Man United International Champions Cup Mo 14:05 Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Di 13:35 Chelsea -

Bayern Club Friendlies Di 19:00 Hannover -

Wolfsberger AC Copa Sudamericana Mi 00:15 Chapecoense -

Defensa y Justicia

Bayern München hat sein Stadion künftig für sich alleine. Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, einigten sich Finanzvorstand Jan-Christian Dreesen und Markus Fauser, Geschäftsführer des Lokalrivalen 1860 München, auf die Auflösung des Mietvertrages und damit auf den Auszug des künftigen Regionalligisten aus der Allianz Arena.

"Mit Beendigung des Mietvertrages ist die Allianz Arena nicht mehr Spielstätte des TSV 1860 München, eine spätere Rückkehr ist ausgeschlossen", hieß es in der Pressemitteilung des Rekordmeisters. Damit bleibt den Löwen bei einer künftigen Rückkehr in die 2. Liga nur der Neubau einer Spielstätte, ein Ausbau des Stadions an der Grünwalder Straße oder eine Rückkehr ins Olympiastadion.

"Es ist eine seriöse, faire Lösung gefunden worden", hatte Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge am Dienstag gesagt. Bereits Anfang Juli hatte Bayern Präsident Uli Hoeneß zum bevorstehenden Auszug der Sechziger angekündigt: "Wir haben immer gesagt, dass wir die Blaskapelle dafür bestellen, und die ist bereits im Anmarsch".

Nach dem Absturz in die viertklassige Regionalliga kehrt 1860 in das 12.500 Zuschauer fassende Stadion an der Grünwalder Straße im Stadtteil Giesing zurück. Der Vertrag für die 75.000 Zuschauer fassende Allianz Arena lief ursprünglich unabhängig von der Ligazugehörigkeit noch bis 2025.

"Wir bedanken uns bei den Verantwortlichen des FC Bayern für die kooperativen und partnerschaftlichen Gespräche. Sie haben damit einen wesentlichen Anteil geleistet, um mit positiven Vorzeichen in die neue Saison zu starten", sagte Fauser unterdessen.