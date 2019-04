Ex-1860-Coach Werner Lorant übernimmt FC Hallein

Werner Lorant, ehemaliger Trainer von 1860 München, ist neuer Coach des Salzburger Landesligisten FC Hallein. Der 70-Jährige soll den Tabellenletzten in den letzten sieben Partien vor dem Abstieg bewahren.

Verpflichtet wurde Lorant kurioserweise von David König, der aktuell noch Sportlicher Leiter des Lokalrivalen Union Hallein ist, für den einst auch Lorant arbeitete, und der erst im Sommer die Seiten wechseln wird.

Lorant führte 1860 München in seiner neunjährigen Amtszeit einst von der 3. Liga bis in die Bundesliga und erreichte mit dem Klub in der Saison 2000/01 sogar den UEFA-Cup, den Vorgänger-Wettbewerb der Europa League.