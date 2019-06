Am heutigen Donnerstag trifft das U21-Team des DFB in seinem zweiten Spiel der Vorrunde auf die U21-Auswahl von Serbien. Hier könnt ihr den kompletten Spielverlauf im LIVE-TICKER mitverfolgen.

U21-EM: Deutschland gegen Serbien heute im LIVE-TICKER

Vor Beginn: Auf deutscher Seite könnten die Torschützen vom Dänemark-Spiel, Luca Waldschmidt und Marco Richter, wieder in der Startelf stehen. FCA-Profi Richter ist in jedem Fall hochmotiviert: "Ich will weiter Tore erzielen und am Ende den Pokal hochhalten".

Vor Beginn: Nach dem glücklosen Endrunden-Auftakt aus serbischer Sicht dürfte Luka Jovic heute wohl erneut von Beginn an auf Torejagd gehen.

Vor Beginn: Für einen fairen und gerechten Spielverlauf soll der Rumäne Istvan Kovacs sorgen. Ihm stehen Vasile Florin Marinescu und Ovidiu Artene zur Seite. Als vierter Offizieller agiert Ricardo de Burgos aus Spanien.

Vor Beginn: Schauplatz des Duells Deutschland gegen Serbien ist das Stadio Nereo Rocco in Triest. Das Stadion ist mit einer Zuschauerkapazität von 26.565 Plätzen ausgestattet und wurde im Oktober 1992 eröffnet.

Vor Beginn: Am vorletzten Spieltag der Gruppe B trifft Deutschland heute Abend auf Serbien. Die Partie wird heute um 21 Uhr angepfiffen.

U21-DFB-Team gegen Serbien im TV und im LIVESTREAM

Für die komplette Berichterstattung vor, während und nach Spielende ist das Öffentlich-Rechtliche zuständig. Die ARD strahlt das Duell Deutschland - Serbien live und in voller Spiellänge im TV aus.

Mit den Vorberichten, ersten Analysen und umfassenden Einschätzungen geht es pünktlich zur Prime-Time um 20.15 Uhr los. Dann geht folgendea ARD-Team live aus dem italienischen Triest auf Sendung:

Moderator: Claus Lufen

Expertin: Nia Künzer

Selbstverständlich könnt ihr das Spiel ebenso im Netz abrufen. Die Begegnung Deutschland vs. Serbien ist ebenfalls im Livestream der ARD-Sportschau zu sehen. Diesen findet ihr hier.

Deutschland - Serbien: Vergleich bei früheren EM-Endrunden

Beide U21-Nationalmannschaften stehen sich heute zum insgesamt dritten Mal gegenüber. Die zwei vergangenen Pflichtspiele gab es ebenso in der Gruppenphase. Zum ersten Vergleich kam es im Jahr des Sommer-Märchens der A-Nationalmannschaft. Damals konnte Deutschlands U21-Team einen knappen 1:0-Sieg durch ein Tor von Eugen Polanski einfahren.

Das zweite Aufeinandertreffen datiert aus dem Jahr 2015, als es keinen Sieger gab. In der Folge erreichte das U21-DFB-Team als Gruppenzweiter das EM-Halbfinale.

Alle Duelle zwischen Deutschland und Serbien im Überblick (nur Pflichtspiele):

Datum Wettbewerb Team A Team B Ergebnis 17.06.15 U21-EM Deutschland Serbien 1:1 23.05.06 U21-EM Serbien Deutschland 0:1

UEFA U21 EURO: Rekord-Titelträger der U21-Europameisterschaft

Kein U21-Nationalteam holte mehr EM-Titel als Italien. Bis heute konnten die Italiener fünf Titel einfahren. Die Spanier haben einen EM-Triumph weniger, während das DFB-Team bisher zwei Mal erfolgreich war.

Rekordsieger der UEFA U21 EURO im Überblick: