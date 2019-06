B-Junioren-Bundesliga: VfL Wolfsburg gegen Borussia Dortmund und 1. FC Köln gegen FC Bayern München heute live im TV und Livestream

Im Halbfinale der U17-Bundesliga stehen heute die Rückspiele an. Hier erfahrt ihr, wo ihr die beiden Partien live im TV oder Livestream verfolgen könnt.

B-Junioren-Bundesliga: Die Halbfinal-Rückspiele live im TV und Livestream

Leider hat sich kein Sender die Übertragungsrechte an der U17-Bundesliga gesichert, sodass die beiden Halbfinal-Rückspiele heute weder im Free-, noch im Pay-TV übertragen werden.

Das Halbfinale zwischen dem VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund wird darüber hinaus auch nicht per Livestream gezeigt. Das Rückspiel des FC Bayern München beim 1. FC Köln kann man auf dem Bayern-Sender FCBayern.tv verfolgen. Außerdem bietet der FCB auch einen YouTube- und Facebook-Stream an.

U17-Bundesliga: Die Halbfinals im Überblick

Wie schon im letzten Jahr könnte es auch dieses Jahr zu einem Finale zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund kommen. Die Bayern müssen dafür aber ab 11 Uhr einen 0:1-Rückstand gegen den 1. FC Köln wettmachen. Der BVB gewann sein Hinspiel mit 4:1.

Datum Anpfiff Heim Auswärts Hinspiel 08.06.2019 11 Uhr 1. FC Köln U17 Bayern München U17 1:0 08.06.2019 15 Uhr VfL Wolfsburg U17 Borussia Dortmund U17 1:4

U17: Der Meisterschaftsmodus

Die Endrundenteilnehmer der Meisterschaftsrunde in der U17-Bundesliga werden aus den drei Staffeln ermittelt, die in Deutschland existieren.

Der Meister der Staffel Süd/Südwest, West, Nord/Nordost und der beste Zweitplatzierte kämpfen in zwei Halbfinals mit Hin- und Rückspiel sowie einem Finalspiel um die deutsche Meisterschaft.

Das Endspiel findet am 16. Juni um 13 Uhr statt und wird auf Sport1 übertragen.

B-Junioren-Bundesliga: Die Meister der vergangenen zehn Jahre

Wie in der Profi-Bundesliga auch bestimmten in der vergangenen Saison Borussia Dortmund und der FC Bayern München das Geschehen. Der BVB profitierte dabei von Supertalent Youssoufa Moukoko, der dieses Jahr mit gerade einmal 14 Jahren 46 Tore in 25 Saisonspielen erzielte.