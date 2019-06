BVB-Juwel Youssoufa Moukoko dämpft Erwartungshaltung: Keine 46 Tore in der U19

Yousouffa Moukoko von Borussia Dortmund hat vor seinem anstehenden Wechsel in die U19 des BVB um Rücksicht bei der Erwartungshaltung gebeten. Der erst 14-Jährige Stürmer geht davon aus, dass ihm der Schritt zu den A-Junioren schwerer fallen wird.

"Ich hoffe nicht, dass die Leute denken, dass ich in der U19 wieder 46 Tore schieße", sagte Moukoko im Gespräch mit den Ruhr Nachrichten. Besonders die neue physische Herausforderung nimmt der Angreifer nicht auf die leichte Schulter.

"Ich muss da erstmal klarkommen und sehen, was da so passiert. Ich kenne die Jungs ja schon. Aber die Power, die sie haben, habe ich leider noch nicht", erklärte Moukoko, der es in der kommenden Saison mit zum Teil fünf Jahre älteren Gegenspielern zu tun bekommen wird.

Nichtsdestotrotz freut sich der gebürtige Kameruner auf die neue Aufgabe in der Dortmunder U19: "Ich glaube, ich werde mir die Power in der Vorbereitung holen - und dann werden wir uns messen."

Die ewige Torschützenliste der B-Junioren-Bundesliga (U17): Über Werner kann Moukoko nur lachen © getty 1/21 2018 wurde der BVB Meister der B-Junioren-Bundesliga. Bald steht die Entscheidung 2019 an. Anlässlich dessen zeigt SPOX die 20 torgefährlichsten Spieler in der Historie der U17-Bundesliga (ohne Endrundenspiele). © getty 2/21 Platz 17: Martin Kobylanski (links, erzielt für: Energie Cottbus) - 30 Tore in 58 Spielen. Aktueller Verein: Eintracht Braunschweig. © getty 3/21 Platz 17: Luca Waldschmidt (Eintracht Frankfurt) - 30 Tore in 40 Spielen. Aktueller Verein: SC Freiburg. © imago 4/21 Platz 17: Meris Skenderovic (TSG 1899 Hoffenheim) - 30 Tore in 31 Spielen. Aktueller Verein: TSG 1899 Hoffenheim II. © getty 5/21 Platz 17: Oliver Batista Meier (1. FC Kaiserslautern, FC Bayern München) - 30 Tore in 43 Spielen. Aktueller Verein: FC Bayern München II. © getty 6/21 Platz 15: Timo Werner (VfB Stuttgart) - 31 Tore in 34 Spielen. Aktueller Verein: RB Leipzig. © imago 7/21 Platz 15: Sinan Kurt (Borussia Mönchengladbach) - 31 Tore in 52 Spielen. Aktueller Verein: WSG Wattens. © getty 8/21 Platz 14: Federico Palacios (VfL Wolfsburg) - 32 Tore in 47 Spielen. Aktueller Verein: 1. FC Nürnberg. © getty 9/21 Platz 12: Fabrice Hartmann (RB Leipzig) - 33 Tore in 47 Spielen. Aktueller Verein: RB Leipzig U19. © getty 10/21 Platz 12: David Nieland (VfL Wolfsburg) - 33 Tore in 48 Spielen. Aktueller Verein: SC Freiburg II. © getty 11/21 Platz 10: Valentino Vujinovic (Karlsruher SC) - 35 Tore in 41 Spielen. Aktueller Verein: Karlsruher SC. © imago 12/21 Platz 10: Florian Krüger (FC Schalke 04) - 35 Tore in 26 Spielen. Aktueller Verein: Erzgebirge Aue. © getty 13/21 Platz 9: Samed Yesil (Bayer Leverkusen) - 36 Tore in 41 Spielen. Aktueller Verein: KFC Uerdingen 05. © getty 14/21 Platz 7: Jann-Fiete Arp (Hamburger SV) - 37 Tore in 45 Spielen. Aktueller Verein: FC Bayern München. © getty 15/21 Platz 7: Lennart Thy (SV Werder Bremen) - 37 Tore in 50 Spielen. Aktueller Verein: PEC Zwolle. © imago 16/21 Platz 6: Lazar Samardzic (Hertha BSC) - 40 Tore in 40 Spielen. Aktueller Verein: Hertha BSC U19. © getty 17/21 Platz 5: Johannes Eggestein (SV Werder Bremen) - 41 Tore in 51 Spielen. Aktueller Verein: SV Werder Bremen. © getty 18/21 Platz 4: Emincan Tekin (Hertha BSC) - 43 Tore in 46 Spielen. Aktueller Verein: Hertha BSC U19. © getty 19/21 Platz 3: Marvin Ducksch (Borussia Dortmund) - 47 Tore in 40 Spielen. Aktueller Verein: Fortuna Düsseldorf. © getty 20/21 Platz 2: Donis Avdijaj (FC Schalke 04) - 59 Tore in 51 Spielen. Aktueller Verein: vereinslos. © getty 21/21 Platz 1: Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) - 83 Tore in 50 Spielen. Aktueller Verein: Borussia Dortmund U17.

DFB will Youssoufa Moukoko wieder bei Länderspielen einsetzen

In der aktuell noch laufenden Saison der U17 erzielte Moukoko 46 Tore in 25 Spielen. Auch in der Endrunde gelangen ihm unter der Woche beim Halbfinal-Hinspiel gegen den VfL Wolfsburg zwei Treffer. Im kommenden Jahr ist Moukoko, Jahrgang 2004, offenbar alt genug für die U19.

"Wir sehen diese Altersklasse für ihn als den richtigen Jahrgang an.Das entspricht seiner Leistungsfähigkeit", erklärte BVB-Nachwuchsleiter Lars Ricken. Zusätzlich zu der neuen Herausforderung in der Dortmunder U19 könnte Moukoko auch wieder für die Junioren-Nationalmannschaft des DFB auflaufen.

Aktuell verzichtet Moukoko auf Einsätze im DFB-Team, um Fehlzeiten in der Schule zu minimieren. "Wir hätten schon gern den Wunsch, dass er wieder für den DFB spielt. Da könnte er sich noch einmal auf einem anderen Niveau beweisen."", erklärte Ex-BVB-Profi Christian Wörns, der ab dem 1. Juli Trainer der U-18-Nationalmannschaft ist.

Für Wörns sei Moukoko ein "Unterschiedsspieler", jedoch wolle er bezüglich der Entwicklung von Moukoko keine voreilige Prognose abgeben, weil "Herrenfußball etwas anderes" sei. "Da gibt es ein paar dicke Brocken wegzuräumen, auch wenn man in der Jugend vorher durchmarschiert ist.", erklärte Wörns. Moukoko absolvierte bereits vier Spiele für Deutschlands U16, in denen er drei Treffer erzielte.