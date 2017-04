Salzburg setzt sich die Jugendkrone auf

© getty

1/26

N'Golo Kante wurde in der Premier League zum Player of the Year gewählt. Der Franzose reiht sich damit in eine illustre Runde ein. SPOX blickt auf alle Gewinner in der Geschichte der Liga

/de/sport/fussball/international/england/1704/diashows/player-of-the-year/premier-league-spieler-des-jahres.html