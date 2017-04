Galatasaray: "Gibt keine Übereinkunft"

Dienstag, 18.04.2017

"Uns hat kein offizielles Angebot erreicht und es gibt auch keine Übereinkunft bezüglich einer Ablösesumme", schrieb Galatasaray in einer Mitteilung auf seiner Webseite.

Der 22-jährige Portugiese Bruma überzeugt bei Gala in dieser Saison bisher mit acht Toren und sechs Assists in 23 Spielen in der Süper Lig.

