Adebayor mit Dreierpack gegen Gala

Montag, 10.04.2017

Der Angreifer, einst bei Arsenal, Manchester City, Real Madrid und Tottenham aktiv, brachte seine Farben bereits vor der Halbzeit mit 2:0 in Führung, ehe er knapp eine Viertelstunde nach der Pause das 3:0 nachlegte. Bei Galatasaray saß Weltmeister Lukas Podolski auf der Bank und wurde erst in der 67. Minute eingewechselt.

Adebayor, der sich nach 77 Minuten den verdienten Applaus der Fans abholen und vorzeitig duschen durfte, wechselte in der Winterpause zu Basaksehir, nachdem er zuletzt vereinslos gewesen war. In der türkischen Liga steht der Togolese nun bei fünf Toren in fünf Einsätzen.

Emmanuel Adebayor im Steckbrief