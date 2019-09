Villarreal-Talent Chukwueze exklusiv: "Arjen Robben ist für mich der König"

Offensivmann Samuel Chukwueze vom FC Villarreal hat verraten, dass der ehemalige Bayern-Star Arjen Robben sein großes Vorbild ist.

"Er (Robben, Anm. d. Red.) ist für mich der König", sagte der nigerianische Nationalspieler im Exklusiv-Interview mit SPOX und Goal. Er schob nach: "Er ist der perfekte Spieler. Ich habe mir so viele Youtube-Videos von ihm angeschaut. Ich kann unheimlich viel von ihm lernen."

Noch heute schaut sich der 20-Jährige eigenen Angaben zufolge Videos des Niederländers an. "Auf dem Weg zu unseren Spielen bleibe ich immer noch an Clips mit Robben hängen. Ich schaue mir seine Tore und Dribblings an. Er ist meine Inspiration, einer der Größten. Man muss natürlich seinen eigenen Weg gehen, aber sollte dennoch von Leuten wie ihm lernen. Was für ein Spieler!"

Chukwueze spielte sich in der vergangenen Saison beim Gelben U-Boot in den Fokus. In 26 LaLiga-Auftritten steuerte der Rechtsaußen fünf Treffer sowie zwei Vorlagen bei.

Sein Vorbild Robben hatte zuletzt seinen Rücktritt als Profi bekanntgegeben. Mit dem deutschen Rekordmeister hatte der mittlerweile 35-Jährige einmal die Champions League gewonnen sowie acht deutsche Meisterschaften und fünf DFB-Pokal-Siege gefeiert.