Gareth Bale mit wildem Auftritt bei Remis von Real Madrid: Doppelpack und Platzverweis

Real Madrid und FC Barcelona stecken in der Primera Division in der Krise. Nachdem Meister Barcelona am Samstag nicht über ein 2:2 (0:1) bei CA Osasuna hinausgekommen war, spielte auch Madrid beim FC Villarreal 2:2 (1:1). Ausgerechnet der zuletzt unerwünschte Gareth Bale verhinderte dabei Schlimmeres. Nach drei Spieltagen stehen Madrid (5 Punkte) und Barca (4) nur im ungewohnten Tabellenmittelfeld.

Großer Nutznießer des schwachen Saisonstarts der großen Konkurrenten ist Atletico Madrid. Der Vizemeister musste sich beim 3:2 (1:2) gegen SD Eibar zwar mächtig strecken, steht nun aber mit der Maximalausbeute von neun Punkten an der Spitze.

Nach 0:2-Rückstand drehten der 126 Millionen Euro teure Neuzugang Joao Felix (27.), Victor Vitolo (52.) und der Ghanaer Thomas (90.) die Partie im Wanda Metropolitano.

Jovic bereitet Bale-Tor sehenswert vor

In Villarreal war es ausgerechnet Bale, der Real immerhin einen Punkt rettete. Der Waliser, dessen geplanter Verkauf geplatzt war, markierte nach zweimaligem Rückstand jeweils den Ausgleich (45+1./86.), den ersten Treffer bereitete der Ex-Frankfurter Luka Jovic mit einem Hackentrick elegant vor.

In der Nachspielzeit flog Bale nach zwei Gelben Karten binnen drei Minuten mit Gelb-Rot vom Platz. Toni Kroos spielte bei den Königlichen durch, konnte dem Spiel aber nicht seinen Stempel aufdrücken.

FC Barcelona: Anssumane Fati sorgt für Lichtblick

Bei Barcelona sorgte in einer ohne Lionel Messi und Luis Suarez schwerfällig agierenden Mannschaft "Wunderkind" Anssumane Fati für den einzigen Lichtblick.

Der 16 Jahre alte in Guinea-Bissau geborene Angreifer erzielte kurz nach seiner Einwechslung das zwischenzeitliche 1:1 und trug sich damit als jüngster Liga-Torschütze des katalanischen Klubs in die Geschichtsbücher ein.

Fati löste mit 16 Jahren und 304 Tagen Bojan Krkic ab, der 2007 wenige Wochen nach seinem 17. Geburtstag für Barcelona getroffen hatte. Zudem ist er der drittjüngste Torschütze in der Geschichte der spanischen Liga.

La Liga: Die aktuelle Tabelle