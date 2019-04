Eintracht Frankfurts Luka Jovic angeblich zu teuer für FC Barcelona

Der FC Barcelona scheint von einem Transfer von Luka Jovic Abstand zu nehmen. Der Serbe würde wohl über 60 Millionen Euro Ablöse kosten - zu viel für die Katalanen.

Mit 16 Toren in 25 Partien steht der Serbe momentan auf Rang zwei der Bundesliga-Torschützenliste und weckt Interesse in Europas Top-Ligen. Neben Barca sind laut der spanischen Tageszeitung Sport auch Paris Saint-Germain und der FC Bayern München am jungen Stürmer interessiert. Die Eintracht soll nun über 60 Millionen Ablöse fordern.

Der FC Barcelona scheint von dieser Summe abgeschreckt worden zu sein, ein Transferangebot in der Sommerpause sei momentan erst einmal vom Tisch.

Momentan spielt der 21-Jährige noch auf Leihbasis in der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt. Die Hessen hatten Jovic im Sommer 2017 für zwei Jahre von Benfica Lissabon ausgeliehen. Das Tauschgeschäft beinhaltet eine Kaufoption von rund sieben Millionen Euro, die die Frankfurter nach dieser Spielzeit ziehen werden.

Ob die SGE Jovic halten kann, hängt wohl auch davon ab, ob der Eintracht die direkte Qualifikation zur Champions League gelingt. Dazu müssten die Hessen in der Liga den vierten Platz verteidigen oder die Europa League gewinnen. In der aktuellen Form scheint das durchaus realistisch.