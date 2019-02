Real Madrid gegen FC Barcelona in der Copa del Rey heute live im TV und Livestream

El Clasico steht vor der Tür. Im Copa del Rey trifft Real Madrid auf den FC Barcelona. Was ihr über das Spiel wissen müsst und wo ihr die Partie im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Das Hinspiel im spanischen Pokalwettbewerb endete in einem 1:1. Bereits nach sechs Minuten brachte Lucas Vasquez die Gäste im Camp Nou in Führung. Malcom konnte in der 57. Minute den Ausgleich erzielen. Im anderen Halbfinale trifft der FC Valencia auf Real Betis (Do., 21 Uhr live auf DAZN). Das Hinspiel endete ebenfalls in einem Unentschieden (2:2).

Real Madrid gegen FC Barcelona: Datum, Ort, Schiedsrichter

Am heutigen Mittwoch empfängt Real Madrid um 21 Uhr den FC Barcelona im heimischen Santiago Bernabeu. Schiedsrichter des Spiels ist Sanchez Martinez. Der Spanier pfiff bereits den 5:1-Erfolg von Barca gegen Real im vergangenen Oktober.

Real Madrid vs. FC Barcelona heute live im TV und Livestream

Das Rückspiel des Copa del Rey könnt ihr beim Streamingdienst DAZNverfolgen. Die Vorberichte beginnen bereits um 20.45 Uhr mit folgendem Personal:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Jonas Hummels

Neben der Copa del Rey hat DAZNunter anderem die Champions League, Europa League und Premier League im Programm. Dazu bietet der Streamingdienst euch US-Sport, Darts, Tennis und noch weitere Sportarten. DAZN kostet nur 9,99 Euro im Monat und ist monatlich kündbar.

Sichere Dir jetzt deinen kostenlosen Probemonat und verfolge den El Clasico umsonst!

Real Madrid gegen FC Barcelona: Voraussichtliche Aufstellungen

Real : Courtois - Carvajal, Ramos, Varane, Reguilon - Casemiro - Modric, Kroos - Bale, Benzema, Vazquez

: Courtois - Carvajal, Ramos, Varane, Reguilon - Casemiro - Modric, Kroos - Bale, Benzema, Vazquez Barca: Ter Stegen - Roberto, Pique, Umtiti, Alba - Busquets - Rakitic, Vidal - Messi, Suarez, Dembele

Real Madrid gegen FC Barcelona: Die letzten zehn Duelle