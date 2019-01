Real Madrid gegen FC Girona: Copa del Rey heute im Livestream auf DAZN

Real Madrid trifft heute zum Viertelfinal-Rückspiel in der Copa del Rey auf den FC Girona. Alle wichtigen Informationen zur Partie des spanischen Pokalwettbewerbs erhaltet ihr bei SPOX. Zudem erfahrt ihr hier, wie ihr das Spiel auf DAZN im Livestream verfolgen könnt.

Real Madrid befindet sich derzeit auf dem dritten Platz in der Primera Division, jedoch trennen sie bereits ganze zehn Punkte vom Spitzenreiter FC Barcelona. Doch obwohl es in La Liga noch nicht nach Plan läuft, konnten die Königlichen immerhin in der Copa del Rey überzeugen.

Das Hinspiel des Viertelfinales gewannen sie nämlich mit 4:2, Lucas Vazguez (18. Minute), Sergio Ramos (42. (E), 77.) und Karim Benzema (80.) erzielten dabei die Treffer für Madrid. Daraufhin fuhren sie ebenfalls einen 4:2-Erfolg gegen Espanyol Barcelona in der Liga ein und hoffen nun, ihre torreiche Serie fortzusetzen.

Real Madrid - FC Girona: Wo und wann findet die Partie statt?

Das Duell im spanischen Pokal zwischen Real Madrid und dem FC Girona wird am heutigen Donnerstagabend um 21.30 Uhr angepfiffen. Austragungsstätte ist das Estadi Municipal de Montilivi in Girona.

Real Madrid vs. FC Girona heute im Livestream auf DAZN

Das Pokalspiel von Real Madrid gegen den FC Girona in der Copa del Rey wird nicht im Free-TV ausgestrahlt. Stattdessen benötigt ihr ein Abonnement von DAZN, um die Partie live und in voller Länge anschauen zu können. Diese Kollegen stehen heute für euch bereit:

Kommentator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Experte: Moritz Volz

Der Streamingdienst hat aber nicht nur die Copa del Rey im Programm, sondern versorgt euch unter anderem auch mit Begegnungen aus der Champions League und Europa League. Als US-Sport-Fans kommt ihr bei DAZN ebenfalls auf eure Kosten und könnt Duelle aus der NBA, NFL, NHL und MLB live am Bildschirm verfolgen. Außerdem sind Events aus dem Bereich des Tennis, Darts, Hockey, UFC sowie Boxen im Angebot enthalten.

Ein Abo vom "Netflix des Sports" kostet euch zudem lediglich 9,99 Euro im Monat, wobei die ersten 30 Tage zum Testen sogar komplett kostenfrei sind. Daraufhin habt ihr jedoch die Möglichkeit, euer Abo monatlich wieder zu kündigen, sollte ihr dennoch nicht zufrieden sein.

Real Madrid gegen FC Girona: Die vergangenen Duelle

Wettbewerb Datum Heimmannschaft Ergebnis Copa del Rey 24.01.2019 Real Madrid 4:2 (2:1) Primera Division 26.08.2018 FC Girona 1:4 (1:1) Primera Division 18.03.2018 Real Madrid 6:3 (1:1) Primera Division 29.10.2017 FC Girona 2:1 (0:1)

Copa del Rey: Die Viertelfinal-Rückspiele im Überblick