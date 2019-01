Primera Division: FC Barcelona und Atletico Madrid im Gleichschritt

Der FC Barcelona hat seine Siegesserie in der Primera Division fortgesetzt. Die Katalanen feierten mit 2:0 (1:0) beim FC Girona ihren achten Dreier in Folge in der Meisterschaft. Am Abend ist Real Madrid zu Gast bei Espanyol (20.45 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER).

Nelson Semedo (9.) und Superstar Lionel Messi (69.) erzielten die Tore für den Spitzenreiter. Barca spielte ab der 51. Minute in Überzahl, nachdem Gironas Bernardo Espinosa nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte sah. Barcas Neuzugang Kevin-Prince Boateng kam in Girona nicht zum Einsatz.

Bereits am Samstag hatte Atletico Madrid gegen den FC Getafe gewonnen. Die Tore für die Rojiblancos erzielten Antoine Griezmann (27.) und Saul Niguez (37.). Der Rückstand auf den FC Barcelona beträgt damit weiterhin fünf Punkte.

