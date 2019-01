Copa del Rey: Ousmane Dembele schießt den FC Barcelona ins Viertelfinale

Der FC Barcelona hat angeführt von Ousmane Dembele das Viertelfinale der Copa del Rey erreicht, muss aber einen Einspruch befürchten. Der Titelverteidiger gewann das Rückspiel gegen UD Levante 3:0 (2:0) und drehte damit die 1:2-Niederlage aus dem Hinspiel.

Allerdings kündigte Levante schon vor Anpfiff den Gang vor ein Sportgericht an, da Barca im ersten Duell einen nicht spielberechtigten Akteur eingesetzt haben soll.

Der Ex-Dortmunder Dembele (30./31.) und Superstar Lionel Messi (54.) sorgten für die Tore. Die Katalanen, bei denen wie schon im Hinspiel der Niederländer Jasper Cillessen statt Stammkeeper Marc-Andre ter Stegen das Tor hütete, dürfen somit weiter vom fünften Pokalsieg in Folge träumen.

Der Begegnung dürfte allerdings ein Nachspiel am grünen Tisch folgen, da Barcelona im Hinspiel am 10. Januar den angeblich gesperrten Innenverteidiger Chumi eingesetzt hatte. Der 19-Jährige hatte zuvor bei der zweiten Mannschaft in der Meisterschaft seine fünfte Gelbe Karte gesehen, die offenbar wettbewerbsübergreifend eine Sperre zur Folge hat. Levantes Präsident Francisco Catalan kündigte an, beim spanischen Verband Rechtsmittel einzulegen. Barca bestritt dagegen, dass Chuma in der Copa de Rey gesperrt gewesen sei. Nach Angaben des Klubs müsse er nur beim nächsten Punktspiel pausieren.

Den Einzug ins Viertelfinale schafften am Donnerstag auch Betis Sevilla und Espanyol Barcelona. Zuvor hatten Real Madrid, der FC Getafe, der FC Valencia, der FC Girona und der FC Sevilla die Runde der letzten Acht erreicht.

Copa del Rey: Achtelfinal-Rückspiele am Donnerstag