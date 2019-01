Alvaro Morata wechselt von Chelsea zu Atletico Madrid: Zurück auf Los

Für Alvaro Morata war das Jahr 2018 eines zum Vergessen: Beim FC Chelsea enttäuschte er über weite Strecken, die Weltmeisterschaft in Russland verfolgte er vor dem Fernseher. Im neuen Jahr soll alles besser werden und dafür geht Morata dorthin zurück, wo alles vor mehr als zehn Jahren angefangen hat.

Ob Alvaro Morata wohl in den vergangenen Wochen Monopoly gespielt hat? Dieses Brettspiel, welches erfahrungsgemäß schon die eine oder andere kurzweilige Familienfehde verursacht hat? Mit Sicherheit sagen lässt sich das nicht.

Allerdings wirkt es dieser Tage so, als hätte sich der 26 Jahre alte Stürmer in Diensten des FC Chelsea von eben jenem Brettspiel inspirieren lassen. Als hätte er eine Ereigniskarte in seinem ganz eigenen Karriere-Monopoly gezogen, die ihm befiehlt, auf "Los" vorzurücken.

Das Regelwerk des herkömmlichen Spiels sieht vor, dass das für den Spieler ein ungemein positives Ereignis ist. "Wenn sie über Los gehen oder darauf landen, erhalten Sie von der Bank die auf dem Spielplan abgebildete Summe", heißt es da. Besonders wenn der Spieler nahezu pleite ist, ein ungemein freudiges Ereignis.

Was planen BVB, PSG, Barca und Co.? Aktuelle Transfergerüchte im Überblick © getty 1/29 Am 1. Januar 2019 öffnete das Transferfenster in den europäischen Topligen und die Gerüchteküche brodelt. SPOX gibt euch eine Übersicht zu den aktuellen Wechselspekulationen. © getty 2/29 OLYMPIQUE MARSEILLE: Mario Balotelli wird wohl von OGC Nizza zu OM wechseln. Laut "AFP" soll der Italiener wohl schon am Mittwoch zum Medizincheck in die Hafenstadt kommen. © getty 3/29 SCHALKE 04: Während die Knappen bislang trotz großer Ankündigungen noch gar nicht auf dem Markt tätig geworden sind, droht nun nach Naldo der nächste Abgang. Liverpool soll einem "Sun"-Bericht zufolge seine Fühler nach Weston McKennie ausgestreckt haben. © getty 4/29 Das Boulevardblatt berichtet von einem 22-Millionen-Euro-Angebot, dass noch in diesem Monat oder erst im Sommer bei den Königsblauen hinterlegt werden soll. © getty 5/29 Auch Sebastian Rudy könnte Schalke laut "Sun" noch verlassen. Der zentrale Mittelfeldspieler soll bei Manchester City als Fernandinho-Ersatz im Gespräch sein. Der Brasilianer ist aktuell der einzige defensive Mittelfeldspieler in Guardiolas Kader. © getty 6/29 Angeblich steht eine Leihe im Raum. Recht wahrscheinlich scheint der Deal aber nicht - auch wenn Schalke bisher nicht zufrieden mit Rudy sein kann. Er machte im Trainingslager Pluspunkte bei Tedesco. Und: S04 tanzt ja selbst noch auf drei Hochzeiten. © getty 7/29 Bei den Königsblauen drückt im Sturm der Schuh, weshalb ein neuer Goalgetter kommen soll. Nach Informationen der Bild haben die Schalker ihre Fühler nach Stevan Jovetic ausgestreckt. Angeblich plant man eine Leihe bis zum Ende der Saison. © getty 8/29 Jovetic kommt in dieser Saison bei Monaco aufgrund diverser Verletzungen nur auf sechs Einsätze, sein Vertrag läuft noch bis 2021. Neben Schalke soll auch der FC Sevilla interessiert sein. © getty 9/29 Bei Franco di Santo stehen die Zeichen dagegen ganz klar auf Abschied. Der Stürmer wurde von Tedesco bereits aussortiert. Der argentinische Sender Fox Sports vermeldete bereits den chilenischen Klub Colo Colo als Abnehmer. © getty 10/29 PSG: Weil Adrien Rabiot wohl keine Zukunft mehr in Paris hat, möchte Thomas Tuchel unbedingt einen neuen Mann fürs Mittelfeld. Sein Wunschspieler ist Julian Weigl, doch den möchte der BVB nicht hergeben. Also guckt man sich nach Alternativen um ... © getty 11/29 "Sky Italia" und der monegassische Radiosender "RMC" bringen nun Leandro Paredes ins Spiel. Der 24-Jährige steht bei Zenit St. Petersburg unter Vertrag und könnte wohl für 45 Mio. Euro wechseln. Ein erstes Angebot in Höhe von 35 Mio. Euro wurde abgelehnt. © getty 12/29 FC VALENCIA: Michy Batshuayi hat keine Zukunft in Spanien. Die Leihe bei den Fledermäusen soll noch im Winter beendet werden. Allerdings stellt sich sein Hauptarbeitgeber, der FC Chelsea, noch quer, den Belgier zur AS Monaco zu transferieren. © getty 13/29 Grund: Monaco will Batshuayi erst einmal nur bis zum Saisonende ausleihen. Chelsea hingegen würde den Ex-BVB-Star am liebsten sofort verkaufen. Der FC Everton soll nach Angaben des "Telegraph" bereit sein, 45 Millionen Euro für ihn zu bezahlen. © getty 14/29 Der "Batsman" wiederum soll jedoch kein Interesse an einem Wechsel zu den "Toffees" haben. Chelsea zögert, Valencia ist genervt. "Er trainiert mit uns, aber wir sind uns alle einig, dass er keine Zukunft bei uns hat", so Valencia-Coach Marcelino Garcia. © getty 15/29 FC BAYERN: Seit der Aussage von Yannick Carrascos Ehefrau in einem TV-Interview bei RTBF ranken sich die Gerüchte um eine Rückkehr des Belgiers nach Europa. Er habe "Angebote aus Deutschland, Spanien, England und Italien erhalten", verriet sie. © getty 16/29 Carrasco ist in erster Linie Außenspieler, würde anhand seiner Position ins Münchner Anforderungsprofil passen. Bereits im vergangenen Winter existierten Gerüchte um Carrasco und die Bayern. © getty 17/29 Das war jedoch vor dessen Wechsel nach China zu Dalian Yifang. Der Belgier konnte zuletzt jedoch weder beim Klub noch in der Nationalelf überzeugen und birgt ein gewisses Risiko. © getty 18/29 Finanziell käme aus deutscher Sicht wohl nur noch der BVB in Frage. Immerhin bezahlte Dalian Yifang 30 Mio. Euro für den Belgier. Dortmund hätte nach dem prominenten Abgang von Christian Pulisic zu Chelsea Bedarf auf der Außenbahn. © getty 19/29 Auch im Poker um Lucas Hernandez muss sich Bayern offenbar auf Konkurrenz aus England einstellen. Wie die spanische "Mundo Deportivo" berichtet, buhlen auch die Manchester-Klubs United und City um den Verteidiger von Atletico Madrid. © getty 20/29 Vor allem City-Coach Pep Guardiola wolle den 22-jährigen Franzosen unbedingt, dessen Ablösesumme Medienberichten zufolge zwischen 80 und 85 Millionen Euro fixiert ist. © getty 21/29 Timo Werner brachte sich mit Aussagen nach dem Spiel von RB in München selbst dort ins Gespräch. RB versucht bisher vergeblich, den Vertrag (2020) zu verlängern. Wäre wohl eher Transferziel für den Sommer. Auch der BVB und Real sollen interessiert sein. © getty 22/29 FC BARCELONA: Laut "Sport" haben die Blaugrana Cristhian Stuani vom FC Girona im Visier. Angeblich könnte der Angreifer dank einer Ausstiegsklausel für 15 Mio. Euro zu haben sein und den abgewanderten Munir El Haddadi ersetzen. © getty 23/29 Dass Stuani sich vom absoluten Leistungsträger in Girona (17 Spiele, 12 Tore) aber zum Backup von Luis Suarez "degradieren" lässt, ist anzuzweifeln – Titel-Chance hin oder her. © getty 24/29 INTER: Die Beraterin und Ehefrau von Mauro Icardi hat über die Zukunft ihres Mannes verraten: "Sein Vertrag wird verlängert!" Zuvor sprach sie von einem Interesse mehrerer internationaler Topklubs. © getty 25/29 BORUSSIA DORTMUND/PARIS SAINT-GERMAIN: Auch wenn Julian Weigl beim BVB zuletzt als Innenverteidiger glänzte, zufrieden kann der 23-Jährige mit seinen Einsatzzeiten in der Hinrunde unter Lucien Favre nicht sein. Zieht es ihn deshalb weg vom BVB? © getty 26/29 Ex-Coach Thomas Tuchel würde ihn übereinstimmenden französischen Medienberichten zufolge mit Kusshand in Paris willkommen heißen. Gerade im Hinblick auf den nahenden Abgang von Adrien Rabiot. Der BVB schloss einen Wintertransfer aber kategorisch aus. © getty 27/29 Auch Gerüchte um einen möglichen Nachfolger gibt es bereits zuhauf. Vor allem Gladbachs Thorgan Hazard gilt als Wunschkandidat der Schwarz-Gelben. Laut "Bild" will Fohlen-Coach Dieter Hecking den Belgier aber unter allen Umständen halten. © imago 28/29 Oder wird es wieder ein Top-Talent aus Frankreich? Laut "Bild hat der BVB den erst 17-jährigen Lucas Da Cunha von Stade Rennes im Visier. Angeblich soll ihm bereits ein Fünfjahres-Vertrag vorliegen. Ein Wechsel käme aber erst im Sommer 2019 in Frage. © getty 29/29 Wahrscheinlich verlassen wird den BVB dagegen Shinji Kagawa. Der Japaner träumt angeblich von einem Wechsel nach Spanien (der FC Sevilla scheint interessiert). Der "Stuttgarter Zeitung" zufolge hat ihn aber auch der VfB Stuttgart auf dem Zettel.

Alvaro Morata wechselt zu Atletico Madrid: Alles auf Anfang

Alvaro Morata ist zwar mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht in finanziellen Nöten. Doch gerade er benötigte dringend eben jene Ereigniskarte, die einen Spieler zurück an den Startpunkt bringt, nachdem es für ihn im Jahr 2018 immer nur noch schlimmer zu laufen schien.

Ein Jahr, in dem er in fast 50 Pflichtspielen für den FC Chelsea gerade einmal zehn Tore gemacht und in der spanischen Nationalmannschaft bis weit nach der WM überhaupt keine Rolle gespielt hatte. Morata hat daraus nun die Konsequenzen gezogen und einem Wechsel auf Leihbasis mit Kaufoption zu Atletico Madrid zugestimmt. Es ist Moratas persönliche "Zurück auf Los"-Karte.

Schließlich kehrt er zu dem Verein zurück, bei dem er von 2005 bis 2007 noch als Jugendlicher gemeinsam mit David de Gea und Koke gespielt hatte. Dem Verein, dessen Trainer Jose Maria Amorrortu Morata in die zweite Garde abgeschoben und den er daraufhin über den Umweg Getafe in Richtung des königlichen Stadrivalen Real Madrid verlassen hatte.

© getty

Morata bei Real Madrid: Im Schatten der Großen

Dort sah man in ihm das Potenzial, was sie bei Atletico in der Jugend übersehen hatten. Morata traf regelmäßig, war mit 34 Toren in der Meisterschaftssaison der A-Jugend eine wichtige Stütze und empfahl sich im August 2010 für die zweite Garde der Königlichen. Sein Pflichtspieldebüt bei den Profis gab er mit 18 Jahren - damals noch unter Jose Mourinho.

Doch als er 2012 weit genug war und endlich einen Platz in dem mit Stars gespickten Kader hatte, war die Konkurrenz in der Offensive mit klangvollen Namen wie Cristiano Ronaldo, Karim Benzema oder Gareth Bale schlichtweg zu groß. Morata machte nur selten Spiele von Beginn an und stand trotz seines Rufes, ein kommender Superstar zu sein, im Schatten der Großen. Meistens kam er erst 10 oder 20 Minuten vor Schluss zum Zug.

Ein Umstand, der Morata mit zunehmender Dauer missmutig stimmte. "Ich brauche Spiele von Anfang an. Ich brauche Kontinuität. Nur so kann ich ein ganz hohes Level erreichen", sagte Morata einmal im Gespräch mit dem Guardian über sich selbst. Jene Kontinuität glaubte er 2014 endlich gefunden zu haben, als er einen Fünfjahresvertrag bei Juventus Turin unterschrieb.

Moratas Statistiken und Leistungsdaten bei Real, Juve und Chelsea

Verein Spiele Tore Torvorlagen FC Chelsea 72 31 12 Real Madrid 95 27 12 Juventus Turin 93 27 19

Morata bei Juventus Turin: Gute Zeiten, Schlechte Zeiten

Dort, in der Serie A, fühlte sich Morata gebraucht, weil Antonio Conte ihn unbedingt haben wollte und ihn von einem Wechsel überzeugte. Doch mit der Konitnuität im Business Fußball ist das so eine Sache. Ehe Morata bei der Alten Dame ankam, war Conte schon neuer Trainer der italienischen Nationalmannschaft.

Dennoch fügte sich Morata verhältnismäßig gut ein, gewann mit Juve das Double, schockte sogar seinen Ex-Klub Real Madrid im Champions-League-Halbfinale mit zwei Toren im Hin- und Rückspiel und führte die Alte Dame ins Finale gegen Barcelona, wo er ebenfalls traf.

Doch in seiner zweiten Saison erlebte er "dunkle Tage", wie er selbst sagte. Tage, an denen ihm selbst im Training nichts gelingen wollte. Tage, an denen er weinte und von Gigi Buffon getröstet werden musste, der ihn aber auch darauf hinwies, dass er das lieber zu Hause machen solle. Dort, wo es niemand sehen konnte.

"Ich fühlte mich verloren. Es waren nicht nur die fehlenden Tore", gab Morata später im Gespräch mit dem Guardian zu. Es sei "ein bisschen was von allem gewesen. Ich habe mein Zuhause jung verlassen, musste mich bei Juve beweisen. Ich wusste nicht wo meine Zukunft sein wird, weil Real Madrid noch eine Rückkaufoption hatte", sagte der damals 24-Jährige. Alles änderte sich, als er seine heutige Frau Alice kennenlernte. Das sagt Morata zumindest. Danach habe er wieder in die Spur gefunden, sich wichtig gefühlt, Tore geschossen, fast jedes Spiel gemacht.

Moratas Missverständnis mit Chelsea: Ein gutes halbes Jahr

Davon nahm auch Real Madrid Notiz und holte Morata für 30 Millionen Euro zurück, nur um ihn ein Jahr später, 15 Saisontreffern zum Trotz, an Chelsea weiterzuverkaufen. Und das für mehr als das doppelte. Wieder hatte Conte seine Finger im Spiel. Und als Morata in den ersten 14 Premier-League-Spielen neun Tore machte und dazu noch vier weitere vorbereitete sowie zwölfmal von Beginn an und fast immer über 90 Minuten spielte, schien es so, als sei Morata endlich da angekommen, wo er immer hinwollte.

Auf eine schwache Rückrunde Moratas, in der er immer weniger Spielzeit bekam, folgte die Trennung zwischen den Blues und Conte. Dessen Nachfolger Maurizio Sarri vertraute im Laufe der aktuellen Saison dann immer mehr Eden Hazard in der Sturmspitze.

Zwar sei Morata der bessere Spieler "in der Box und besser darin, Räume zu attackieren", doch Hazard habe diese Stärken mittlerweile adaptiert und sei zudem nach Sarris Ansicht der bessere Anspieler. Aussagen, die nicht im Ansatz für die Kontinuität sprechen, nach der Morata schon seine ganze Karriere lang sucht.

Jene Suche führt ihn nun zurück an den Anfang, zurück zu Atletico, zurück auf "Los". Dorthin, wo ihn sein Vater - ein bekennender Fan der Rojiblancos - immer schon am liebsten gesehen hätte. Bei Atletico dürften seine Chancen auf Kontinuität und einen Stammplatz angesichts der dürftigen Leistungsnachweise (1 Tor) und der Verletzung von Diego Costa (Fuß-OP) auch gar nicht so schlecht sein. Ein Gang auf "Los" hat zuimndest beim Monopoly noch niemandem geschadet.