Lionel Messi führt FC Barcelona mit nächster Gala zum Kantersieg

Angeführt vom überragenden Lionel Messi hat der FC Barcelona den Angriffen der Konkurrenz getrotzt. Am Sonntagabend setzte sich der Spitzenreiter der Primera Division mit Nationaltorwart Marc-Andre ter Stegen im Tor bei UD Levante mit 5:0 (2:0) durch.

Mann des Abends für Barca war am 16. Spieltag einmal mehr Messi. Der fünfmalige Weltfußballer schnürte einen Dreierpack (43./47./60.) und bereitete die weiteren Tore durch Luis Suarez (35.) und Gerard Pique (88.) vor. Mit 14 Treffern führt der Argentinier auch die Torjägerliste an.

Nach dem dritten Sieg in Serie haben die Katalanen 34 Punkte auf dem Konto und somit je drei Zähler Vorsprung auf den FC Sevilla und Atletico Madrid. Dahinter liegt der Erzrivale Real Madrid (29) in Lauerstellung. Die ärgsten Verfolger hatten zuvor allesamt auch dreifach gepunktet.

Real Madrid rehabilitiert sich für CL-Blamage

Am Samstag rehabilitierten sich Nationalspieler Toni Kroos und Real Madrid im Duell mit Rayo Vallecano mit einem 1:0 (1:0) für die höchste Heimpleite in der Europacup-Historie des Klubs. Drei Tage zuvor hatten die Königlichen 0:3 gegen ZSKA Moskau verloren. Das Siegtor erzielte Frankreichs Ex-Nationalstürmer Karim Benzema (13.).

Stadtrivale Atletico verbuchte ebenfalls am Samstag ein 3:2 (2:0) bei Real Valladolid. Zum Matchwinner avancierte Weltmeister Antoine Griezmann mit seinem entscheidenden Treffer in der 80. Spielminute. Der FC Sevilla bezwang am Sonntagmittag den FC Girona mit 2:0 (0:0).

Primera Division: Ergebnisse des 16. Spieltags

Heim Auswärts Ergebnis Celta de Vigo Leganes 0:0 Getafe Real Sociedad de Fútbol 1:0 Real Valladolid Atlético Madrid 2:3 Real Madrid Rayo Vallecano Madrid 1:0 Eibar Valencia 1:1 Sevilla Girona 2:0 Espanyol Barcelona Betis Sevilla 1:3 Huesca Villarreal 2:2 UD Levante Valencia Barcelona 0:5

Primera Division: Tabelle des 16. Spieltags