Toni Kroos entschuldigt sich bei entlassenem Ex-Trainer Julen Lopetegui

Toni Kroos hat sich bei seinem am Montag entlassenen Trainer Julen Lopetegui bedankt. Weiter wies der 2014er-Weltmeister der Mannschaft des Champions-League-Siegers eine Mitschuld an der Demission des 52-Jährigen zu.

"Die größte Niederlage für Spieler ist, wenn der Trainer gehen muss. Besonders in diesem Fall, weil er ein großartiger Trainer und großartiger Mensch ist. Danke Julen", teilte Kroos am Dienstagabend über seine Kanäle in den Sozialen Netzwerken mit.

Lopetegui, ehemaliger spanischer Nationalcoach, hatte sein Amt bei den Königlichen erst im Juli angetreten. Am Sonntag verlor Real den Clasico beim Meister FC Barcelona mit 1:5.

In der Tabelle der Primera Division belegt Real nach vier Saisonpleiten den enttäuschenden neunten Rang. Der Rückstand auf Tabellenführer Barca beträgt sieben Punkte.