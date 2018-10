FC Barcelona sondiert wohl möglichen Abgang von Ousmane Dembele

Der FC Barcelona prüft offenbar die Möglichkeit, Ousmane Dembele im Winter abzugeben. Dabei ist noch unklar, ob es sich um einen endgültigen Verkauf des ehemaligen BVB-Talents oder eine Ausleihe handeln soll.

Einem Bericht von Cadena SER zufolge hat der FC Barcelona die Geduld mit Dembele verloren. Der junge Franzose liefere auf und neben dem Platz nicht das, was man sich nach dem Transfer für 120 Millionen Euro im Sommer 2017 erwartet habe.

Trainer Ernesto Valverde hatte auf Dembele zuletzt mehr und mehr verzichtet. Gegen den FC Sevilla wurde Dembele nach 64 Minuten und einer enttäuschenden Leistung ausgewechselt. Trotz des Ausfalls von Lionel Messi erhielt der 21-Jährige gegen Inter Mailand keine Spielzeit und blieb über die volle Distanz auf der Bank.

Dembele gegen Real Madrid eingewechselt

Auch im Clasico vertraute Valverde schließlich lieber auf Rafinha und ließ Dembele lange auf seinen Einsatz warten. Dann aber war der Franzose in 16 Minuten entscheidend am Ausgang der Partie beteiligt und bei den Treffern zum 3:1 und 5:1 gegen Real Madrid involviert.

In Barcelona hat Dembele noch einen Vertrag bis 2022. Schon kurze Zeit nach seinem Wechsel von Dortmund nach Katalonien waren Gerüchte laut geworden, dass der 21-Jährige sich nicht in das Team integriere und sich wenig professionell in Sachen Training und Ernährung verhalte.