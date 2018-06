Gareth Bale von Real Madrid: Berater spricht erstmals über Wechsel-Gerüchte

World Cup Brasilien -

Seit geraumer Zeit werden Gareth Bale Wechselabsichten unterstellt, da er mit seiner Spielzeit bei Real Madrid nicht zufrieden sei. Unter anderem der FC Bayern soll zu den Interessenten gehören. Nun hat sich dazu erstmals John Barnett, der Berater des Walisers, geäußert.

"Ich denke, wir müssen mit Real sprechen und schauen, wo unser Weg hinführt", sagte Barnett gegenüber Sky Sports. "Gareth will eine bessere Saison als die letzte erleben."

Daher wollen sich Barnett und Bale demnächst mit Real-Präsident Florentino Perez und dem neuen Trainer Julen Lopetegui treffen, um die Zukunft des 28-Jährigen zu klären.

Bale, der laut Barnett zu den drei oder vier besten Spielern der Welt gehört, gehe es dabei nicht um mehr Geld, sondern in erster Linie um Spielzeit: "Jemand wie Gareth muss spielen."

Auch Bale selbst hatte sich zuletzt unzufrieden wegen seiner Einsatzzeiten gezeigt: "Ich muss jede Woche spielen. Ich werde mit meinem Berater sprechen und über meine Zukunft nachdenken."

Interesse an einer Verpflichtung Bales sollen unter anderem der FC Chelsea und Manchester United haben. Auch mit dem FC Bayern wurde Bale in Verbindung gebracht.

In der vergangenen Spielzeit stand Bale bei Real Madrid lediglich 25 Mal in der Startelf und kam nur in zehn Spielen über die vollen 90 Minuten zum Einsatz.

Leistungsdaten von Gareth Bale bei Real Madrid