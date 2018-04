Real Madrid - CD Leganes live sehen: Übertragung im TV, Livestream und Liveticker

Primera División Levante -

FC Sevilla Primera División Espanyol -

Las Palmas Primera División Real Sociedad -

Bilbao Primera División Real Madrid -

Leganes Primera División Villarreal -

Celta Vigo Primera División Getafe -

Girona Primera División Alaves -

Atletico Madrid Primera División Valencia -

Eibar Primera División La Coruna -

FC Barcelona Primera División Real Betis -

Malaga Primera División FC Sevilla -

Real Sociedad Primera División Girona -

Eibar Primera División Bilbao -

Real Betis Primera División Celta Vigo -

La Coruna Primera División Villarreal -

Valencia Primera División Málaga -

Alavés Primera División Atletico Madrid -

Espanyol Primera División Las Palmas -

Getafe Primera División FC Barcelona -

Real Madrid Primera División Leganes -

Levante Primera División Barcelona -

Villarreal

Real Madrid empfängt am 35. Spieltag der Primera Division CD Leganes. Während Leganes den Klassenerhalt so gut wie sicher hat wollen die Königlichen noch Platz zwei erreichen. Erfahrt hier, wo das Spiel im Livestream übertagen wird und wie die Ausgangslage aussieht.

In Erinnerung bleibt bei den Königlichen sicherlich das letzte Aufeinandertreffen in Madrid. In der Copa del Rey gewann Leganes mit 2:1 bei Real und konnte trotz einer 0:1-Niederlage im Hinspiel in die nächste Runde einziehen. Das Team von Trainer Zinedine Zidane wird sich also für das Pokal-Aus rächen wollen.

Real Madrid - CD Leganes: Wann und wo findet die Partie statt?

Das Spiel zwischen Real Madrid und CD Leganes findet am Samstag, den 28.04., um 18.30 Uhr statt. Gespielt wird im Estadio Santiago Bernabeu in Madrid.

Real Madrid gegen Leganes im TV, Livestream und Liveticker

Ebenso wie jede andere Partie der Primera Division wird das Spiel live auf DAZN übertragen.

Das Sport-Streamingportal zeigt zahlreiche Highlights aus der Welt des Sports live und exklusiv. Neben der Primera Division gibt es beispielsweise auch die Premier League, die Serie A oder die Ligue 1 zu sehen. 9,99 Euro kostet DAZN im Monat, vorab könnt ihr euch aber schon einen kostenlosen Probemonat sichern.

Darüber hinaus bleibt ihr wie gewohnt im Liveticker auf SPOX auf dem Laufenden.

Real Madrid: Der Kampf um die Vizemeisterschaft

Real Madrid steht vier Spieltage vor Schluss vor der Aufgabe die Konzentration auf die Champions League zu legen, dabei aber die Liga nicht zu vernachlässigen. Zwar ist die Meisterschaft bereits an Barcelona vergeben und die Champions League-Quali in der Tüte, dennoch täten die Königlichen gut daran, die letzten Ligaspiele ernstzunehmen. Einerseits geht es für sie darum, im Rhythmus zu bleiben und sich auf das Rückspiel gegen die Bayern vorzubereiten, andererseits steht viel Prestige auf dem Spiel. Nur 4 Punkte liegt Real hinter Stadtrivale Atletico, hat dazu noch ein Spiel mehr vor der Brust. Die Fans hätten also sicherlich nichts dagegen, wenn man sich am Ende der Saison wenigstens über die Vizemeisterschaft freuen könnte.

CD Leganes: Klassenerhalt endgültig sichern

Nach einem überzeugenden Start in die Saison brach Leganes in der Rückrunde zunehmend ein. Der Klassenerhalt konnte aufgrund eines 0:0 gegen den Tabellen-18. Deportivo am vergangenen Spieltag so gut wie sicher gemacht werden. Zwölf Punkte und 20 Tore trennen die beiden Teams bei noch vier offenen Spielen. Gegen Real könnte sich die Mannschaft aus dem Vorort Madrids also auch rechnerisch sichern.

Real Madrid gegen Leganes: Die letzten Spiele