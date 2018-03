Real Madrid: Toni Kroos und Luka Modric kehren ins Training zurück

Primera División Live FC Barcelona -

Weltmeister Toni Kroos ist bei Champions-League-Sieger Real Madrid ins Training zurückgekehrt. Vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Königsklasse bei Paris St. Germain (Di., 20.45 Uhr im LIVETICKER) stand der zuletzt am Knie verletzte 28 Jahre alte Stratege erstmals wieder auf dem Trainingsplatz. Auch der zuletzt ebenfalls verletzte Kroate Luka Modric (32) kehrte am Sonntag ins Training der Königlichen zurück.

Ob Kroos, der am angeschlagenen linken Knie noch einen kleinen schwarzen Verband trug, gegen PSG auflaufen kann, ist jedoch weiter ungewiss. Ein Einsatz von Modric entscheidet sich wohl ebenfalls kurzfristig.

Kroos hatte sich im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinales gegen Paris (3:1) eine Verstauchung im Außenband des linken Knies zugezogen.