Meisterschaft schon abschreiben? Real-Trainer Zidane weigert sich

Primera División Villarreal -

Girona Primera División FC Sevilla -

Bilbao Primera División Leganes -

Malaga Primera División La Coruna -

Eibar Primera División Real Madrid -

Getafe Primera División Levante -

Espanyol Primera División FC Barcelona -

Atletico Madrid Primera División Real Sociedad -

Alaves Primera División Valencia -

Real Betis Primera División Celta Vigo -

Las Palmas Primera División Girona -

La Coruna Primera División Eibar -

Real Madrid Primera División FC Sevilla -

Valencia Primera División Getafe -

Levante Primera División Malaga -

FC Barcelona Primera División Espanyol -

Real Sociedad Primera División Atletico Madrid -

Celta Vigo Primera División Las Palmas -

Villarreal Primera División Bilbao -

Leganes Primera División Alaves -

Real Betis

Real Madrids Trainer Zinedine Zidane will sich den Glauben an eine erfolgreiche Titelverteidigung in LaLiga trotz 15 Punkten Rückstand auf Tabellenführer Barcelona nicht nehmen lassen. Das betonte der Franzose auf der Pressekonferenz am Freitag.

"Wir werden bis zum Ende kämpfen. Es ist kompliziert, aber es ist nicht unmöglich. Das unterscheidet meine Meinung von Eurer", sagte Zidane den Medienvertretern, als er auf die vermeintlich bereits verspielten Meisterschaftschancen angesprochen wurde.

Der frühere Weltfußballer wies darauf hin, dass Real vor der 0:1-Niederlage bei Espanyol am Dienstag fünf Spiele in Folge gewonnen hatte.

Eine solche Serie könne die Königlichen noch einmal in Schlagdistanz zum Spitzenduo Barca und Atletico bringen. "Schaut Euch doch nur an, was zwischen dem Ersten und dem Zweiten passiert. Es sind nur noch fünf Punkte Unterschied - wenn Atletico am Sonntag gewinnt, sind es nur noch zwei Zähler. Hat das irgendjemand erwartet? Die Liga spielt für uns weiterhin eine Rolle und ich bin Optimist. Immer, bis zum bitteren Ende", so Zidane.

Real, derzeit ein Punkt vor Valencia auf Platz drei notiert, trifft am Samstagabend (20.45 Uhr im LIVETICKER) zuhause auf Getafe und braucht dringend drei Punkte. Am Sonntag kommt es dann in Barcelona zum Topspiel zwischen Barca und Atletico.